　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲聲請解除禁見治喪！法院下午開庭　柯媽、陳佩琪可陳述意見

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲，因於台北市長任內涉及京華城容積率等案，至今仍羈押禁見。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城容積率等案、被起訴貪污等罪嫌至今在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，因父親柯承發日前過世、訂於下月（3月）10日公祭，柯聲請解除禁止接見、通信，以便「治喪討論」，台北地院今（27日）下午2點30分提訊柯開庭調查，並請柯的律師通知「家屬代表」到庭協助。

據了解，柯文哲妻子陳佩琪、柯母何瑞英今將出庭、且有當庭陳述意見機會，北院今上午澄清，合議庭並未指名柯文哲哪幾位特定家屬須到庭，但到庭的家屬代表，必須能協助確認柯解除禁見通信的「家屬範圍」，以免辯護律師也無法當庭確認解禁對象。

柯文哲父親柯承發本月17日上午病逝、享耆壽94歲，包括陳佩琪在內的柯家人近期多次喊話，希望准許在押的柯文哲能出席父親告別式，關押柯的台北看守所回應若提出奔喪申請，會「兼顧司法公正及人倫關懷」做決定，但截至昨（26日）晚，柯家人尚未替柯申請奔喪。

▲▼柯文哲父親昔日與家人合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲柯文哲父親柯承發（右2）生前於病榻和家人合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

反而是審理京華城案的北院合議庭，昨收到律師替柯文哲聲請解除禁見、通信，但聲請狀沒載明解禁時間。合議庭已訂於3月4日起，每周開庭1次密集審理，但合議庭認為柯本件聲請有急迫處理情形，公文往來可能太費時，因此直接通知辯護律師，訂於今天下午2點30分提訊柯開庭調查。

依《監獄行刑法》規定，是否准許監所收容人奔喪（即返家探視），是矯正署與所屬監所的職權。北院強調，今開庭僅調查柯因「治喪討論」需求、聲請解除禁見通信的家屬範圍，至於柯何時能返家奔喪，不在柯本次聲請事項中，合議庭也不會處理此事。

柯文哲去年（2024年）9月5日，在檢方偵辦京華城等案期間被聲押禁見獲准，去年12月26日被起訴貪污等罪嫌，移審北院2度獲准交保各3000萬元、7000萬元，經檢方抗告、都被高院發回更裁。

北院合議庭最後基於「尊重審級制度」，今年（2025年）1月2日改裁定柯文哲羈押禁見，至今已近2個月，審理中第1次羈押時間為3個月，之後可延押每次2個月，柯涉犯違背職務收賄罪、法定刑為無期徒刑或10年以上徒刑，在一審審理中最多可延押6次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓啦啦隊女神疑「嘲笑台應援」！　網紅還原真相
健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛
限1天！咖啡買3送3　超商優惠一次看
不怕輸掉比賽「孫易磊只怕1事」！　球迷聽完超心疼
幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟「聖母病」
租砲房！人氣餐廳老闆偷吃女員工「1週3次」　闆娘怒告結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猥褻女助理宥勝繳200萬換緩刑　是否回演藝圈？他雙手合十鞠躬

警破「長青組」賭場！21人1400歲　眼茫照樣賭腳麻跑不動被逮

金門八達樓子圓環轎車自撞起火！民眾目睹嚇壞　急衝上前拉出駕駛

詐團教戰守則罕見曝光！刺青要遮好...遭盤查直接拒絕警打臉了

酒駕殺人！23歲男闖紅燈逆衝高架撞死無辜駕駛　二審判囚11年

台鹽綠能弊案起訴5人　一度落跑被通緝！前董座陳啓昱求刑12年

店旁租砲房！寵物餐廳老闆出軌女員工「1週3次」　闆娘提告結果曝

損失10萬還淪為人頭戶　詐騙手法曝光！台南男獲無罪

快訊／找到頭顱了！高雄碎屍案重大發展...確定是人頭！身分待鑑識

阿伯士林夜市違規穿越馬路！警狂追跌倒不放棄...開出這張罰單

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

猥褻女助理宥勝繳200萬換緩刑　是否回演藝圈？他雙手合十鞠躬

警破「長青組」賭場！21人1400歲　眼茫照樣賭腳麻跑不動被逮

金門八達樓子圓環轎車自撞起火！民眾目睹嚇壞　急衝上前拉出駕駛

詐團教戰守則罕見曝光！刺青要遮好...遭盤查直接拒絕警打臉了

酒駕殺人！23歲男闖紅燈逆衝高架撞死無辜駕駛　二審判囚11年

台鹽綠能弊案起訴5人　一度落跑被通緝！前董座陳啓昱求刑12年

店旁租砲房！寵物餐廳老闆出軌女員工「1週3次」　闆娘提告結果曝

損失10萬還淪為人頭戶　詐騙手法曝光！台南男獲無罪

快訊／找到頭顱了！高雄碎屍案重大發展...確定是人頭！身分待鑑識

阿伯士林夜市違規穿越馬路！警狂追跌倒不放棄...開出這張罰單

最火重劃區也失利　台中土地標脫率僅18%創新低

猥褻女助理宥勝繳200萬換緩刑　是否回演藝圈？他雙手合十鞠躬

港府「財政撙節」取消2500元學生津貼　幼兒園中小學家長反彈

警破「長青組」賭場！21人1400歲　眼茫照樣賭腳麻跑不動被逮

台灣派火球投手！她細想WBCQ「西班牙隊真的很神奇」：奇妙的比賽

你未來的成功密碼？心測找出潛在的關鍵特質

雷軍成中國新首富！小米股價連漲創新高

懶人必備！「3款素顏霜」推薦　一抹提亮膚色連防曬也做好了

位置曝光！59架次共機艦出海擾台　無預警劃設共軍操演區

彰化以南空氣超髒！20測站紅色警戒　環境部：要持續到明天

金鐘國冰箱「小菜放1年」！　咖啡隔夜喝…逼瘋《RM》成員

社會熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／猥褻女助理判8月　宥勝繳200萬換緩刑

快訊／林岱樺涉貪案　釋煌智「百萬交保改聲押」

士林農會理事長30萬交保　人頭會員淪選舉槍手

即／台中38歲女12樓墜落中庭死亡

余正煌「主播女友」任職總統府　同夥背景竟是明仁會

寵物餐廳老闆出軌女員工　闆娘提告結果曝

投信董座偷吃人妻！傳私密照喊：搖弟弟給妳看

內湖女三寶猛撞機車！

誇投信董座「像冰棒一樣硬」！人妻小三認了不倫

更多熱門

相關新聞

白：盼法官准柯解除禁見、通訊

白：盼法官准柯解除禁見、通訊

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於日前過世，預計3月10日舉辦告別式，柯本人及家人都希望柯文哲能親自送父親最後一程；而柯也聲請解除禁止接見通訊，北院預計明（27日）開庭審查，且柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英都將出庭陳述意見。民眾黨表示，希望法官諒解為人子女的心情，准許柯解除配偶、直系血親及二親等旁系血親禁見通訊，共商治喪事宜。

柯聲請解除禁見通訊　妻母明出庭

柯聲請解除禁見通訊　妻母明出庭

柯文哲聲請解除「禁見」　法院明開庭

柯文哲聲請解除「禁見」　法院明開庭

朱立倫喊話法務部　讓柯文哲參加父親告別式

朱立倫喊話法務部　讓柯文哲參加父親告別式

簡爆房仲列隊迎柯妻　陳智菡批造謠

簡爆房仲列隊迎柯妻　陳智菡批造謠

關鍵字：

治喪奔喪監獄行刑法柯文哲禁見京華城貪污

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

最喜歡獨處星座TOP 3

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面