柯文哲聲請解除禁見治喪！法院下午開庭　柯媽、陳佩琪可陳述意見

▲台灣民眾黨前主席柯文哲，因於台北市長任內涉及京華城容積率等案，至今仍羈押禁見。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城容積率等案、被起訴貪污等罪嫌至今在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，因父親柯承發日前過世、訂於下月（3月）10日公祭，柯聲請解除禁止接見、通信，以便「治喪討論」，台北地院今（27日）下午2點30分提訊柯開庭調查，並請柯的律師通知「家屬代表」到庭協助。

據了解，柯文哲妻子陳佩琪、柯母何瑞英今將出庭、且有當庭陳述意見機會，北院今上午澄清，合議庭並未指名柯文哲哪幾位特定家屬須到庭，但到庭的家屬代表，必須能協助確認柯解除禁見通信的「家屬範圍」，以免辯護律師也無法當庭確認解禁對象。

柯文哲父親柯承發本月17日上午病逝、享耆壽94歲，包括陳佩琪在內的柯家人近期多次喊話，希望准許在押的柯文哲能出席父親告別式，關押柯的台北看守所回應若提出奔喪申請，會「兼顧司法公正及人倫關懷」做決定，但截至昨（26日）晚，柯家人尚未替柯申請奔喪。

▲柯文哲父親柯承發（右2）生前於病榻和家人合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

反而是審理京華城案的北院合議庭，昨收到律師替柯文哲聲請解除禁見、通信，但聲請狀沒載明解禁時間。合議庭已訂於3月4日起，每周開庭1次密集審理，但合議庭認為柯本件聲請有急迫處理情形，公文往來可能太費時，因此直接通知辯護律師，訂於今天下午2點30分提訊柯開庭調查。

依《監獄行刑法》規定，是否准許監所收容人奔喪（即返家探視），是矯正署與所屬監所的職權。北院強調，今開庭僅調查柯因「治喪討論」需求、聲請解除禁見通信的家屬範圍，至於柯何時能返家奔喪，不在柯本次聲請事項中，合議庭也不會處理此事。

柯文哲去年（2024年）9月5日，在檢方偵辦京華城等案期間被聲押禁見獲准，去年12月26日被起訴貪污等罪嫌，移審北院2度獲准交保各3000萬元、7000萬元，經檢方抗告、都被高院發回更裁。

北院合議庭最後基於「尊重審級制度」，今年（2025年）1月2日改裁定柯文哲羈押禁見，至今已近2個月，審理中第1次羈押時間為3個月，之後可延押每次2個月，柯涉犯違背職務收賄罪、法定刑為無期徒刑或10年以上徒刑，在一審審理中最多可延押6次。