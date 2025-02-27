賴清德令綠民代「助理禁聘三等親」　綠議員轟狗屁：不符比例原則

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代助理費涉貪案頻傳，尤其親人涉案是常見樣態，雖法律上對民意代表並無任用助理限制，但總統兼任民進黨主席賴清德昨（26日）在中常會上要求，黨籍民代助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。引起基層不小反彈，對此，民進黨新北議員林秉宥27日痛批，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，「是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要給我們往上調難度？」

賴清德昨在民進黨中常會上要求，黨籍民代助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人所託。

▲民進黨令黨籍民代助理禁用配偶及三等親以內親屬，並規畫納入黨內規章。（圖／翻攝民進黨臉書）

對此，林秉宥表示，自己反對禁止任用三等親內親屬為公費助理的想法。全台灣黨籍公職從立委、議員、鄉鎮首長到鄉鎮代表，有上千人，就因為有少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三等親當助理，邏輯上實在是太過牽強。

林秉宥直言，最可怕的是，「這種邏輯不通，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要給我們往上調難度？」

▲▼新北市議員林秉宥反對黨中央「因噎廢食」，要求民代助理將配偶及三等親內親屬排除在外。（圖／卓冠廷辦公室提供、記者屠惠剛攝）



