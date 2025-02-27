監院彈劾3官員　黃國昌酸「政院包庇」：誰指示游振偉配合綠權貴？

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

監察院昨（26日）通過對經濟部能源署長游振偉、前組長林文信、台南市經發局前局長陳凱凌彈劾案。民眾黨主席黃國昌今（27日）批評，顯然在民進黨主政下的光電貪腐違法亂紀，已讓社會普遍認為是「廢物院」的監察院也不得不有作為，但經濟部到底何時才要撤銷違法核發的電業籌設許可？且是誰指使游振偉配合綠權貴亂搞，不用揪出來負責嗎？

針對監察院彈劾陳凱凌、林文信，游振偉等3人，黃國昌27日於臉書發文表示，「連監院都終於睡醒，行政院還在包庇權貴。」面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，在沉睡將近一年以後，監察院終於在昨天公告彈劾早在去年就遭起訴的陳凱凌、林文信，以及游振偉。

黃國昌提到，顯然在民進黨主政下光電貪腐的違法亂紀，已經嚴重到連台灣社會普遍認為是廢物院的監察院，面對人民怒吼，也不得不有所作為；同時也再次印證，唯有為全民嚴格把關預算，才能讓幾乎失能的廢物院，重新振作。

黃國昌質疑，最重要的問題是，公務員遭彈劾了，經濟部到底何時才要撤銷違法核發的電業籌設許可？還是面對民進黨權貴古盛煇、陳文宏，膝蓋軟得直接跪著、持續包庇下去？

黃國昌說，堂堂能源署長竟然因光電弊案被彈劾，除了可悲，更是無比的諷刺，當初是誰指示游振偉配合民進黨權貴亂搞，難道不用揪出來負責？還是打算斷點到此為止？「請教（行政院長）卓榮泰跟（經濟部長）郭智輝，到底還要包庇到何時？對得起台灣社會嗎？對得起台南七股的鄉親嗎？」