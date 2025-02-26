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民眾黨：盼法官讓柯文哲盡最後孝道　解除配偶、直系血親禁見通訊

▲▼柯文哲辭黨主席 離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲身為長子的柯文哲為向家人討論治喪事宜，日前向律師聲請解除禁見、通訊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於日前過世，預計3月10日舉辦告別式，柯本人及家人都希望柯文哲能親自送父親最後一程；而柯也聲請解除禁止接見通訊，北院預計明（27日）開庭審查，且柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英都將出庭陳述意見。民眾黨表示，希望法官諒解為人子女的心情，准許柯解除配偶、直系血親及二親等旁系血親禁見通訊，共商治喪事宜。

針對柯文哲聲請解除禁見一事，民眾黨26日晚間表示，經與家屬確認，柯文哲確實委由律師遞狀提出解除禁止接見、通訊聲請，「我們也充分理解，柯文哲因受限人身自由，無法在父親離世時隨侍在側，內心的煎熬與痛心」。

民眾黨提到，柯文哲同時身為醫師又是長子，無法在父親抱病時給予醫療專業上的協助，更無法在臨終時盡最後的孝道，內心肯定無比難熬。民眾黨也希望法官能諒解為人子女的心情，准許柯解除其配偶、直系血親及二親等之旁系血親親屬禁見、通信，讓柯文哲能共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。

台北地院26日晚間說明，今收受柯文哲的律師具狀聲請解除禁見、通訊，法官定明（27日）下午2時30分在開庭調查。且合議庭只會審理柯文哲能否出席父親柯承發的告別式，柯文哲預定27日下午1點乘坐囚車到北院到庭。

不僅如此，據了解，柯文哲日前聲請解除禁見通訊時，北院有提出可邀請家屬到場陳述意見，讓家屬在此沈重時刻感到欣慰，因此除了柯妻陳佩琪將到場以外，柯媽何瑞英也不排除親自出庭，表達在柯承發離世的重要時刻，無論是精神上或治喪事宜，都需要與身為長子的柯文哲做討論。

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