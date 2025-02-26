科學家下修撞地球機率！　排除小行星2024 YR4威脅

▲原本預估小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

文／中央社

科學家一度認為小行星2024 YR4在2032年撞擊地球的機率高達3.1%，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石，如今歐洲和美國的科學家相繼解除警報。

美聯社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）25日表示，經過兩個月觀察後，科學家幾乎完全排除這顆小行星會對地球構成任何威脅。

歐洲太空總署已將機率降至0.001%。NASA也將機率降至0.0017%，這意味著這顆小行星在2032年會安全經過地球。



NASA近地天體研究中心（Center for Near Earth Objects Studies）負責人卓達斯（Paul Chodas）說，目前看來機率不可能增加，已排除2032年撞擊的可能性。

但根據NASA資料，這顆小行星在2032年12月22日撞擊月球的可能性仍有1.7%。卓達斯預估，這顆小行星撞月球的機率也將降低。

這顆小行星於去年12月被發現，估計大小為40公尺至90公尺。

世界各地的望遠鏡將繼續追蹤這顆小行星，韋伯太空望遠鏡（Webb Space Telescope）會在下個月將鏡頭拉近以確定小行星的體積。預計再過一兩個月，這顆小行星將從眾人視野中消失。

NASA聲明表示：「雖然2024 YR4不再對地球構成重大撞擊的危險，但它（為研究）提供寶貴機會。」