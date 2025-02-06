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2032年撞地球機率逾1%！　NASA首曝小行星「2024 YR4」影像

▲▼直徑約200英尺（約60公尺）的小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

▲ 「2024 YR4」約有1.3%機率撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，直徑約200英尺（約60公尺）的小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球，威力足以毀滅一座城市，NASA近日也公布首度捕捉到的小行星影片。

《每日郵報》報導，NASA在距離地球3500萬英里處首度捕捉到這顆小行星，在畫面中呈現一個明亮的光點，在黑暗太空中穿梭，上面看似還有其他發光物體點綴。

天文學家於去年12月27日發現「2024 YR4」，估算它在2032年12月22日將距離地球不到66000英里（約10.6公里），撞擊地球的機率約為1/77（約1.3%）。

當時天文學家發現它沿著一條橢圓形軌道繞太陽旋轉，迅速將其列入NASA自動警示系統「Sentry」風險名單首位，這份列表將已知近地天體（NEO）依照撞擊地球可能性進行排名。

但NASA也強調，由於軌道預測的不確定性，「2024 YR4」在2032年發生碰撞的可能性仍需持續觀測，「一般情況下軌道最初只能大致估算」，收集更多數據後，軌道預測已經更加精確，不確定性也大幅縮小，但地球仍處於小行星可能經過的路徑範圍內。

「2024 YR4」直徑約200英尺，尺寸足以對地表造成局部破壞。行星學會（The Planetary Society）首席科學家貝茲（Bruce Betts）此前指出，若爆炸發生在巴黎、倫敦或紐約上空，「基本上會徹底摧毀整座城巿和周圍一些地區」。

一顆大小與其相近的小行星1908年穿過地球大氣層，在西伯利亞上空爆炸，威力相當於5000萬噸TNT炸藥，將1250平方公里樹林夷為平地，據報造成3人死亡，史稱「通古斯事件」（Tunguska Event）。

▲▼一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間27日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP）

▲ 「2024 YR4」2032年12月22日距離地球最近。（示意圖／VCG）

NASA表示，雖然可能性不大，但若發生撞擊，位置可能在包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海及南亞等地上空。天文學家也不排除「2024 YR4」可能完整撞擊地面，形成巨大隕石坑，摧毀人類社區的可能性。

儘管NASA稱機率偏低，天文學家仍不排除「2024 YR4」可能完整衝擊地面，形成巨大隕石坑，對人類社區造成毀滅性影響。初步風險走廊範圍涵蓋東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海及南亞等地區。

目前「2024 YR4」在衡量近地天體撞擊地球風險的杜林危險指數（Torino Scale）中被評為3分，代表有可能近距離接近地球，撞擊機率超過1%，值得科學家關注。指數分為0至10分，數字愈高風險愈大，大多數近地小行星不超過2分。

麻省理工學院（MIT）天文學家賓澤（Richard P. Binzel）預期，收集更多觀測數據過後，「2024 YR4」撞擊機率最終會降到0，但在此之前機率仍可能波動。天文學家在未來8年內將持續密切觀察，以求更清楚掌握潛在威脅。

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