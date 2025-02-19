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創新高！　NASA預測：「滅城等級」小行星撞地球機率增至3.1%

▲▼直徑約200英尺（約60公尺）的小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

▲ NASA捕捉的「2024 YR4」畫面。（圖／翻攝自NASA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率增加至3.1%，成為現代預測史上最具威脅性的太空岩石，一旦進入地球大氣層可能在空中爆炸，威力相當於800萬噸TNT炸藥，是廣島原子彈爆炸的500多倍。

《每日郵報》報導，天文學家根據亮度及反射光推估，「2024 YR4」直徑約40至90公尺，組成成分相對典型，並非富含稀有金屬的小行星。儘管它不會如6600萬年前導致恐龍滅絕的6英里（約10公里）小行星般引發全球災難，仍被歸類為「滅城等級」的小行星。

歐洲太空總署（ESA）行星防禦辦公室主管莫伊斯（Richard Moissl）（Richard Moissl）表示，小行星撞地球「極其罕見」，目前不算危機，「不是恐龍殺手，不是星球殺手，最多是個城市殺手」。

3.1%撞擊機率創下現代預測史上新高，上一顆構成如此重大風險的尺寸30公尺以上小行星是2004年代號99942的阿波菲斯（Apophis），一度被推估有2.7%機率在2029年撞擊地球，但後續觀測排除此一可能性。

「2024 YR4」最早由監測夏威夷大學ATLAS望遠鏡的天文學家於去年12月27日發現，當時初步預測撞擊機率為1.2%，馬上列入NASA自動警示系統「Sentry」風險名單首位，這份列表將已知近地天體（NEO）依照撞擊地球可能性進行排名。

▲▼一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間27日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP）

▲ 「2024 YR4」目前有3.1%可能性撞擊地球。（示意圖／VCG）

加拿大退役太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）警告，若小行星未在進入地球大氣層時解體，而是撞擊地表，爆炸將使岩石碎片以每秒16公里以上速度向外噴射，比國際太空站繞地球飛行的速度還快。

類似事件曾發生於1908年，當時一顆小行星在西伯利亞上空爆炸，威力相當於5000萬噸TNT，摧毀約830平方英里的森林，據報造成至少3人死亡，史稱「通古斯事件」（Tunguska Event）。

目前的預測顯示，「2024 YR4」潛在撞擊地點涵蓋東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯半島及南亞等地。不過莫伊斯強調，現在討論遷移等極端應對措施為時過早。

NASA科學家貝茲（Bruce Betts）也稱他並不驚慌，儘管數字上升勢必令人不安，但隨著天文學家收集更多數據，機率可能會短暫上升，但最終迅速歸零。莫伊斯也解釋，若風險上升逾10%，國際小行星預警網（IAWN）將發出正式警告，建議所有受威脅地區的聯合國成員開始制定應對計畫。

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