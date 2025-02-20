1.1億人恐受災！「小行星撞地球」最新機率曝　NASA準備出手了

▲ 「2024 YR4」撞地球機率下降。（圖／翻攝自NASA）

記者陳宛貞／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）最新觀測指出，小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率已從3.1%下降至1.5%。NASA專家稱目前無需恐慌，但有必要開始規劃行動方案，國際太空機構也正合作追蹤其軌跡，評估必要時將其摧毀的方法。

《紐約郵報》報導，根據NASA觀測數據，「2024 YR4」直徑約40至90公尺，相當於一棟大型辦公大樓，預測路徑顯示全球有8座人口稠密的城市都在可能影響範圍內，包括哥倫比亞波哥大、奈及利亞拉各斯及印度孟買等，一旦撞擊地球，受影響人數可能多達1.1億人。

行星學會（The Planetary Society）首席科學家貝茲（Bruce Betts）警告，「若發生在巴黎、倫敦或紐約，基本上會摧毀整座城市和周邊地區。」

若專家確定「2024 YR4」很可能撞擊地球，世界航太機構可能發射搭載炸藥的火箭，試圖改變其軌道或完全摧毀。NASA項目經理說明，「摧毀它很容易，甚至不需要那麼多炸藥。關鍵在於要找到它，並在正確的時間以正確時間投放炸彈，這是最難的部分。」

摧毀成功與否取決於小行星的密度與組成成分，但科學家目前尚無法完全掌握。部分小行星由多孔岩石與金屬構成，相對容易解體，就像2013年在俄羅斯車里雅賓斯克上空爆炸的小行星，而較為堅固的小行星則需更強大的炸藥才能摧毀。

NASA未表態是否考慮使用核彈頭或其他爆炸物攔截小行星，專家強調，目前仍處於觀望階段，討論如何摧毀小行星或許言之過早。NASA能夠追蹤「2024 YR4」至4月，之後它將遠離地球，只能等待2028年再度靠近時進一步估算。

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