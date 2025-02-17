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小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

▲▼一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間27日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP） 

▲小行星2024 YR4在2032年撞擊地球的機率達到2.3%，中媒曝中國已開始部署「小行星防禦系統」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，小行星「2024 YR4」在2032年撞擊地球的機率達到2.3%，2024 YR4直徑大約40至90公尺之間，一旦撞擊，威力足以毀滅一座城市，各國天文機構除了密切關注2024 YR4的動向外，中國也開始部署近地小行星防禦系統。

根據《央視網》報導，針對2024 YR4可能在2032年撞擊地球，中國天文專家表示，2024 YR4撞擊的機率目前只是一個估值，現在更重要的是進行持續觀測和軌道測算，就算未來對人類明確構成威脅，防禦策略也有很多，中國目前已開始部署近地小行星防禦系統，全球科學家也正以行星防禦為紐帶展開合作。

小行星2024 YR4於2024年12月27日被發現，直徑介於大約40至90公尺之間，撞擊地球機率從1月至今幾乎翻倍，從1.2%升至2.3%左右，若發生撞擊，預估會在2032年12月22日左右，地點可能在東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海及南亞等地區。

NASA表示，2024 YR4一旦撞擊地球，將釋放相當於8百萬噸TNT爆炸的能量，威力足以毀滅一座城市。天文學家目前正在積極進行觀測，因為2024 YR4預計今年4月消失在觀測視野之外，直到2028年才會再度出現，預計2032年底再度接近地球，而未來觀測數據將有助確認是否可排除撞擊風險。

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