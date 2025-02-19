桃市府與法國Wilco簽合作備忘錄　攜手拓展太空科技、新創產業

▲桃園市府副秘書長金志聿（右）代表市府於17日在法國巴黎與法國Wilco公司簽署合作備忘錄，由駐法代表郝培芝（中）女士見證下完成。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府副秘書長金志聿前（17）日率領市府團隊在法國巴黎與法國Wilco公司簽署合作備忘錄，並在我駐法代表郝培芝女士見證下完成，希望借重該公司未來在加速新創企業成長與創新方面豐富經驗，為桃園新創生態系攜手合作，共同推動新創產業在台發展。

▲桃園市府副秘書長金志聿（右）代表市府於17日在法國巴黎與法國Wilco公司簽署合作備忘錄，會中分享桃園在新能源與新創產業發展成果。（圖／市府新聞處提供）

桃園市副秘書長金志聿率領市府團隊於17日在法國巴黎舉辦的「Smart Link: Taiwan-France Business Networking 2025」交流會上，匯聚台法產業界菁英，共同探討在智慧城市發展、低軌衛星等前瞻科技及新能源和新創產業的合作契機。

會中，由我國駐法國代表郝培芝女士到場，以表達對交流會支持，並見證桃園市政府與法國Wilco公司簽署合作備忘錄（MOU）。Wilco公司在加速新創企業成長和創新方面擁有豐富經驗，可望為桃園新創生態系注入強勁動能。

▲桃園市府副秘書長金志聿與法國Wilco公司人員分享新創產業發展，我駐法代表郝培芝女士也在場陪同。（圖／市府新聞處提供）

市府指出，現場與會菁英薈萃，法國尚特盧昂布里市市長Olivier COLAISSEAU分享該市在智慧城市發展之成功經驗，並對桃園在智慧交通和智慧照明等領域的創新給與讚賞。期盼能與桃園有進一步城市交流，彼此互相學習，為市民創造更美好的生活。

Space Seed總裁Didier Treinsoutrot非常看好台灣科技實力，計畫在台灣設立亞太研發中心，並與台灣廠商共同開發創新太空應用服務，深化雙方在航太及低軌衛星產業方面合作。此外，輝能科技（ProLogium Technology）也宣布在法國設立固態電池超級工廠，展現台灣企業在全球新能源產業的領先地位。除太空科技外，與會法國企業與桃園市政府積極探討在綠色能源、儲能技術等方面的合作機會，希望未來能持續深化交流，共同為全球能源轉型貢獻力量。