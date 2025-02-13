台中新光三越氣爆4死　桃園市府強化百貨商場公安稽查

▲針對台中百貨商場上午發生氣爆事件造成嚴重傷亡，桃市府下午由消防、建管與經發局等單位對轄區百貨商場聯合稽查。（圖／桃市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台中市上午百貨商場氣爆造成嚴重傷亡事件，桃園市長張善政高度關注桃市轄內各大商場及公共場所安全問題，立即責請消防局、建築管理處、經濟發展局及勞動檢查處組成聯合稽查小組，針對大型商場美食街進行專案聯合稽查，稽查重點包括檢視商場消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施項目，以確保公共安全不受威脅。

市府消防局指出，本次專案聯合稽查針對百貨商場內人口密集美食街區，稽查小組檢查消防設施是否齊全，滅火器、消防栓、避難器具等設備是否正常運作，並要求業者應加強防火管理，以確保緊急狀況下，市民能迅速安全疏散。建築結構安全亦為檢查重點項目，針對稽核對象建築進行通盤檢查，確保其防火區劃正常、結構穩固，符合相關的建築法規要求，以求火災時能有效隔絕火勢蔓延。

▲桃市府消防、建管與經發局等單位今天下午針對百貨商場進行專案聯合稽查。（圖／桃市消防局提供）

據指出，台中商場氣爆主因，疑似施工不慎影響瓦斯管線等設施安全，稽查小組將對稽核對象內的施工範圍及鄰近的瓦斯管線進行詳細檢查，確保施工過程能落實各項安全規範，並使鄰近瓦斯設施運行正常，無漏氣或其他潛在危險。相關的施工行為，亦應符合建築法、消防法及職業安全衛生法等相關規範。市府強調，一系列稽查是為保障市民生命財產安全，以確保公共場所所有設施符合消防、建築及安全規範。

張善政表示，市府將持續加強市內公共場所的安全監控工作，並呼籲商場及建築物業主積極配合，落實所有必要安全措施，防範類似事故發生，以確保市民生活環境更加安全穩定。