氣象署發布桃園8區橙燈低溫特報　市府啟動防寒應變機制

▲中央氣象署針對桃園市中壢、楊梅、八德等八區發布橙燈低溫特報，市府各局處今啟動應變機制。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到強烈大陸冷氣團南下影響，中央氣象署今（10）日針對桃園市中壢、龍潭、八德、平鎮、大溪、楊梅、龜山及復興等八區發布橙燈低溫特報，恐有持續10度或以下氣溫發生機率。桃園市政府各局處與各區公所因應低溫特報已同步啟動應變機制，籲請市民注意保暖，並做好防寒措施。

市府農業局指出，已透過即時通訊軟體發布防寒訊息及製作圖卡，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。如有發生農業災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕受災田區作物，區公所將進行勘查拍照等取證工作，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段（地號）。

民政局表示，已請龍潭、中壢、大溪、楊梅、復興區公所透過各區災防群組通知轄內里長協助轉知寒害預警訊息、呼籲里民做好防寒準備並做好災情查通報工作；原民局說則請復興區公所及原民部落保持密切聯繫，後續將滾動式相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

觀旅局指出，已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題，並運用網路、LED看板、CMS告知遊客最新路況。另已通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形；社會局表示，針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，並透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，並注意保暖。

衛生局指出，已通知桃市急救責任醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，預作急診因寒害病患增加等因應準備；針對長照獨居長者進行關懷服務，電話提醒長輩定時服用慢性病藥並注意保暖。另呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

交通局說，已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意；教育局已通知各級學校留意氣溫變化，啟動校園低溫應變措施；經發局則與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊。

警察局表示，所屬各分局已啟動寒流防制機制，巡邏時加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，協助送醫處置。警察局亦透過各機關設置的54處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害。

消防局已加強整備救護車上之保暖物品，並加強向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局；勞動局強調，已在營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，並隨時注意自身身體狀況。