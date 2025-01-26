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桃市7區橙燈低溫特報示警　市府啟動跨局處寒害應變機制

▲中央氣象署針對桃園中壢、大溪、楊梅、蘆竹、龍潭、平鎮及復興區發布橙燈低溫特報，市府籲請市民注意防寒。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲中央氣象署針對桃園中壢、大溪、楊梅、蘆竹、龍潭、平鎮及復興區發布橙燈低溫特報，市府籲請市民注意防寒。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央氣象署今（26）日針對桃園市中壢、大溪、楊梅、蘆竹、龍潭、平鎮及復興區發布橙燈低溫特報，今晚至明（27）日有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。桃園市府呼籲，因應低溫特報，除啟動跨局處應變機制外，更籲請市民注意防寒，做好保暖措施。

市府農業局表示，已透過即時通訊軟體發布防寒訊息及製作圖卡，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若發生農業災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，區公所將會進行勘查及拍照取證工作，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段（地號）。

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民政局指出，已請黃燈、橙燈各區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息、呼籲里民做好防寒準備，並請區公所做好災情查通報工作；原民局亦指出，與復興區公所及原民部落保持密切聯繫，後續將滾動式瞭解相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

觀旅局說，已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題。另通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。

社會局也提及，已藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊，提醒注意天氣變化，並留意身體狀況。針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，並透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，並注意保暖。

衛生局強調，已通知桃市急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，因應寒害準備；針對長照獨居長者進行關懷服務，電話提醒長輩留意低溫，注意身體狀況及保暖，並按時服慢性病藥。另呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

交通局提醒，已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注；經發局指出，已與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊。

警察局表示，所屬各分局已啟動寒流防制機制，除巡邏時加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，協助送醫處置外，也注意道路交通安全，如遇有結冰霜情形，將妥適管制處置。消防局已加強整備救護車上之保暖物品，並加強向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局。

勞動局說，已在營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，並隨時注意自身身體狀況。

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