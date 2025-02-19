桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，其中許姓男子遭2名男子打倒在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方昨（18）晚據報在中壢區中山東路有打架糾紛，立即派遣快打部隊到場處理，發現一名男子倒臥在地上，頭部受傷且身上衣物幾乎被剝光，當場拘捕陳姓與金姓2名男子到案。警方查出，倒地的許姓男子疑似積欠陳1萬5000元遲未歸還，雙方相約還款事宜，不料卻起口角還上演全武行，警方除將許男送醫治療外，也將陳、金2人依傷害、妨害自由罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方指出，普仁派出所昨晚7時許接獲通報，轄區中山東路一段19號前有打架糾紛，立即派遣快打部隊員前往處理，警方到場時，現場一名59歲許姓男子倒臥在地，頭部受傷出血，但身上衣物幾乎被剝光，員警先將傷者送醫治療。

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，普仁派出所副所長郭明欽說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，傷者是59歲許姓男子，他之前向44歲陳姓男以借款1萬5000元後遲未還款，陳男昨晚約許男商討還款事宜，夥同35歲金姓男子到場，未料雙方一言不合起口角，陳、金2人聯手痛毆許，導致使許男頭部受傷倒地，警方快打部隊將現場陳、金2人拘捕到案帶回派出所偵訊，依妨害自由、傷害等案移送桃園地檢署偵辦。