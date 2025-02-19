　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，其中許姓男子遭2名男子打倒在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，其中許姓男子遭2名男子打倒在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方昨（18）晚據報在中壢區中山東路有打架糾紛，立即派遣快打部隊到場處理，發現一名男子倒臥在地上，頭部受傷且身上衣物幾乎被剝光，當場拘捕陳姓與金姓2名男子到案。警方查出，倒地的許姓男子疑似積欠陳1萬5000元遲未歸還，雙方相約還款事宜，不料卻起口角還上演全武行，警方除將許男送醫治療外，也將陳、金2人依傷害、妨害自由罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方指出，普仁派出所昨晚7時許接獲通報，轄區中山東路一段19號前有打架糾紛，立即派遣快打部隊員前往處理，警方到場時，現場一名59歲許姓男子倒臥在地，頭部受傷出血，但身上衣物幾乎被剝光，員警先將傷者送醫治療。

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，普仁派出所副所長郭明欽說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警方昨晚處理中壢區中山東路打架糾紛案，普仁派出所副所長郭明欽說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，傷者是59歲許姓男子，他之前向44歲陳姓男以借款1萬5000元後遲未還款，陳男昨晚約許男商討還款事宜，夥同35歲金姓男子到場，未料雙方一言不合起口角，陳、金2人聯手痛毆許，導致使許男頭部受傷倒地，警方快打部隊將現場陳、金2人拘捕到案帶回派出所偵訊，依妨害自由、傷害等案移送桃園地檢署偵辦。

 【更多新聞】

警逮詐團！驚見桃園副市長家人遭詐1500萬 連房產都險些騙光

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

►快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
短褲瞎妹騎上「警用機車」慘了！　警方要查
快訊／遭爆多劈美魔女！　林青穀發聲：被詐團勒索
陳曉14億身家「爆陳妍希至少拿走4億」！　財產分配曝光
1死3重傷！衝火場抱出4歲童　英勇女看護哭了
惡里長「拳頭打死妻」　志工目擊慘案嚇哭
5歲兒燒到碳化亡　弟弟狀況仍危！母雙眼哭腫
新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板
快訊／台中某大學驚悚現場曝　33歲校友墜樓亡
創新高！「滅城等級」小行星撞地球　機率增至3.1%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

嘉義神壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

轎車撞路邊自小客「硬推30公尺」2車翻落水田　8輪朝天畫面曝

短褲瞎妹作勢騎走警用機車　友人拍下喊「超扯」！警方要查了

20萬現金票躺地上3天！騎士停紅燈撿起送派出所　失主超感謝

假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

快訊／台中某大學驚悚墜樓現場曝　33歲男校友6樓掉落搶救不治

彰化惡里長「拳頭打死妻」　煮湯圓目擊慘案...志工嚇哭

嘉義神壇惡火1死3傷！5歲兒燒到碳化　母雙眼哭腫淚謝各界慰助

毒蟲連偷旗山美濃8戶住宅！冰箱紅茶也不放過　落網遭收押

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

嘉義神壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

轎車撞路邊自小客「硬推30公尺」2車翻落水田　8輪朝天畫面曝

短褲瞎妹作勢騎走警用機車　友人拍下喊「超扯」！警方要查了

20萬現金票躺地上3天！騎士停紅燈撿起送派出所　失主超感謝

假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

快訊／台中某大學驚悚墜樓現場曝　33歲男校友6樓掉落搶救不治

彰化惡里長「拳頭打死妻」　煮湯圓目擊慘案...志工嚇哭

嘉義神壇惡火1死3傷！5歲兒燒到碳化　母雙眼哭腫淚謝各界慰助

毒蟲連偷旗山美濃8戶住宅！冰箱紅茶也不放過　落網遭收押

美俄會談重點一次看　協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

遭爆「多劈美魔女」　林青穀臉書發聲：被詐騙集團勒索

陳曉8年賺14億身家「爆陳妍希至少拿走4億」！　離婚財產分配曝光

游書庭甜叫劉丞「老公」！為拍BL劇私下相處根本情侶

懷胎4個月「還穿得下小童泳裝」！蔡允潔上圍激增：590花得很值得

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

金門縣首創建材銀行　廢棄營區活化再利用助力古蹟修繕

看起來超好吃！好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

前OpenAI技術長成立AI新創公司　挖角前東家員工

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

即／國1重大車禍　1男送醫亡

神壇火警！5歲童救出已碳化　4歲弟、2阿祖仍搶救中

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：不承認「烏克蘭不在場」的協議

澤倫斯基：不承認「烏克蘭不在場」的協議

俄羅斯與美國高層官員將於18日展開會談，討論如何結束俄烏戰爭，然而烏克蘭與歐洲卻未受邀參與。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強硬表示，「烏克蘭不會承認任何未經我們參與的協議。」

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

美俄談判前　澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

澤倫斯基鬆口：將提出與俄羅斯「交換領土」

澤倫斯基鬆口：將提出與俄羅斯「交換領土」

台南機車騎士行車糾紛當街全武行

台南機車騎士行車糾紛當街全武行

獨／「小提琴王子」自爆睡兄弟女友真相曝

獨／「小提琴王子」自爆睡兄弟女友真相曝

關鍵字：

債務拖欠過年談判全武行男子頭破血流2男遭送辦

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面