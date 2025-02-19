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付數十萬才逃出緬甸　火舞舞者現身說法：勿輕信海外輕鬆工作

▲桃園市警局今天在桃園燈會主場地宣導內政部警政署165「打詐儀錶板」。，邀請謝姓火舞表演者到場協助宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局今天在桃園燈會主場地宣導內政部警政署165「打詐儀錶板」。，邀請謝姓火舞表演者到場協助宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025桃園燈會正熱烈舉行中，市警察局為提升民眾反詐意識，今（19）日在活動現場舉辦內政部警政署「打詐儀錶板」記者會，邀請謝姓火舞表演者現身說法。市警局局長吳坤旭表示，民眾可善用該網站，轉告親朋好友最新詐騙手法，以降低遭詐風險，民眾可透過打詐儀錶板網站（https://165dashboard.tw/）了解最新打詐成果。

▲桃園市警局致贈謝姓火舞表演者到場協助宣導，並致贈打詐玩偶感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局致贈謝姓火舞表演者到場協助宣導，並致贈打詐玩偶感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由桃園市警局刑警大隊舉辦的「打詐儀錶板」記者會，公布內政部警政署最新打詐成果，局長吳坤旭說明，今年1月份詐欺案件受理共計1,556件、財損9億8,080萬餘元，與去年12月份同期比較，受理數減少457件（-22.7%），財損大幅減少7億1,603萬餘元（-42.2%）；市警局將打詐列為治安重點工作，全力打擊詐欺集團，今年1月份本局共計查獲詐欺集團27件、犯嫌141人；查扣不法所得1,420萬餘元，比去年同期查扣增加1,289萬餘元。

▲桃園市警局邀請謝姓火舞表演者協助宣導防詐，並受訪現身說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局邀請謝姓火舞表演者協助宣導防詐，並受訪現身說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，市警局邀請日前被跨國詐騙集團邀約至緬甸表演，後來卻向家人求助需支付數十萬元才能返國受害者謝姓火舞表演者現身說法，謝於受訪時指出，之前在網路上收到火舞表演邀約飛往泰國，抵達後遭接機人員控制後直接載往緬甸KK園區，遭強迫從事詐騙、負責聊天等工作，事後歷經艱辛與家人支付數十萬元才脫困，呼籲民眾在網路看到「高薪免經驗」、「打工求職包食宿」必定是詐騙。

▲桃園市警局今天在桃園燈會主場地宣導內政部警政署165「打詐儀錶板」記者會，由局長吳坤旭等人到場宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局今天在桃園燈會主場地宣導內政部警政署165「打詐儀錶板」記者會，由局長吳坤旭等人與警犬隊到場宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後是市警局新成立警犬隊也到場協同識詐宣導，吸引不少賞燈民眾駐足觀看，透過警犬生動表現，提升大家對詐騙手法警覺心。市警局呼籲，「2025台灣燈會在桃園」活動還剩4天至2月23日，民眾賞燈同時應提高警覺，注意自身財物安全，多利用大眾運輸工具，欣賞台灣燈會之美。

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