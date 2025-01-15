市府擴大推動「安心點」3社會福利　張善政：提供暖心社會照顧

▲桃園市長張善政今天在市政會議上宣布，市府於今年元旦起擴大補助「安心點」等三項社會福利制度。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（15）日在市政會議上宣布，市府自元旦起擴大補助三項社會福利制度，包括「安心點」、「安家實物銀行」與「失能老人接受長期照顧機構服務」等，提供市民朋友更暖心且實用的社會照顧。

張善政表示，以往需經社工協助申請等程序的「安心點」愛心待用餐制度，今年更擴大開放「不限時段、免社工評估兌換待用餐」，市民如有緊急用餐需求，不需事先申請即可直接到合作店家，提供身分證字號與聯絡方式後兌換熱食，讓待用餐的溫暖幫助更即時。

第二項是「安家實物銀行」物資兌換點數，因應物價上漲由每月500、1,000、1,500點，分別提高至800、1,200及1,800點，兌換物品包含嬰幼兒奶粉、尿布、白米及衛生紙等民生物品，以減輕弱勢家庭經濟負擔。

張善政強調，第三項是「失能老人接受長期照顧機構服務」補助中低收入對象機構式服務費用，從每人每月2萬2,000元提高至2萬4,000元，同時提供每月醫療補助最高5,000元，每人每月最高補助額度達2萬9,000元，盼透過新的社福政策照顧更多市民，讓他們在歲末寒冬之際能感受社會溫暖。