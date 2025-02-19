　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲男賣帳戶竟沒命！詐團美女計誘...5煞狂毆丟包籃球場等死

▲桃園市23歲陳姓男子於2022年10月5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，警方會同葬儀社人員到場處理。（資料照／熱心民眾提供）

▲桃園市23歲陳姓男子於2022年10月5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，警方會同葬儀社人員到場處理。（資料照／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2022年間將金融帳戶以5萬元賣給詐騙集團，後來因使用問題產生糾紛，詐團梁姓主嫌等人誘騙陳男出面商談退款事宜，未料卻乘機圍毆陳男傷重致死，其中涉案主嫌梁姓男子等3男1女已遭台灣高院判刑，唯一在逃劉姓共犯逃亡年餘後去年10月間被警方追緝到案，桃檢偵結依傷害致死、非法剝奪他人自由等罪嫌起訴。

檢警調查，23歲的死者陳姓男子無幫派背景，因陳男認識王姓女子，王女係詐團成員之一，詐團欲找尋人頭帳戶，因此王女找來陳男以5萬元代價請其提供金融帳戶，但後來疑似發生使用問題，王女於2022年10月間假意聲稱心情不好要陳男出來聊天騙出，陳男不察欣然赴約，未料卻遭梁姓、施姓、羅姓與劉姓男子與林姓少年等多人藉故控制陳男自由後，再共同驅車至桃園區溫州公園訊問談判，後來又趕往大園區某處，以金屬製棍棒、木棍或徒手等方式圍毆陳男，時間長達1小時之久，後來見陳全身多處大面積瘀傷且奄奄一息，由梁姓主嫌開車將陳男再回溫州公園後棄置籃球場旁草地上，陳男因未能及時送醫急救導致顱內出血等傷勢導致死亡之事實。

檢警查獲梁姓等3男1女到案後，涉案人均供稱是在逃劉姓男子所為，辯稱只是幫忙將陳男先載至桃園區溫州公園，陳男自行下車說要取回機車，沒想到卻意外陳屍籃球場旁邊草地，由於到案包括梁姓、施姓、羅姓男子與王姓女子等人經桃園地院一審宣判後不服，全案上訴至高院，台灣高院今年1月間宣判出爐，全案僅剩在逃劉姓男子未到案。

逃亡多時的劉男遭警方追緝到案押解至桃檢歸案，桃檢認為，已到案共犯均推稱是劉男所為，警方並提供現場監視畫面與現場照片佐證，足認劉男等人犯行明確均為本案之共犯，檢方偵結依傷害致死、非法剝奪他人自由等罪嫌將劉男提起公訴。

 【更多新聞】

警逮詐團！驚見桃園副市長家人遭詐1500萬 連房產都險些騙光

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
離婚2年！Melody甜認有新對象：祝福我往前走
天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中
台大首例！學生會長遭罷免　批校園民主被政治操弄
依依❤納豆「泰服版婚紗」曝！　背後環抱超甜
酷炫「這是孫生可接受結果」　曝解約內情
要烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求
網紅DK道歉了！　認太無腦：我聖母病發作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

東螺媽天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中

差6歲姊弟戀變絕命婚！明知里長家暴仍愛相隨　娘家悲嘆：太殘忍

獨／王志安上《夜夜秀》遭批「中國特務」　告于北辰求償百萬

快訊／北市中山區吊臂貨車擦撞！　女子左腿、骨盆骨折送醫搶救中

獨／打詐警官涉洗錢10億！喊冤「區間金流誤導」：淪宮鬥犧牲品

屏東婦騎車停麵店門口　買完麵車不見！眼尖警看到另一輛破案

市價約7.3億！406Kg毒品險走私入台　台泰警方聯手緝毒逮5人

快訊／國1南下后里交流道聯結車起火！邊坡也被點燃冒煙

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

東螺媽天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中

差6歲姊弟戀變絕命婚！明知里長家暴仍愛相隨　娘家悲嘆：太殘忍

獨／王志安上《夜夜秀》遭批「中國特務」　告于北辰求償百萬

快訊／北市中山區吊臂貨車擦撞！　女子左腿、骨盆骨折送醫搶救中

獨／打詐警官涉洗錢10億！喊冤「區間金流誤導」：淪宮鬥犧牲品

屏東婦騎車停麵店門口　買完麵車不見！眼尖警看到另一輛破案

市價約7.3億！406Kg毒品險走私入台　台泰警方聯手緝毒逮5人

快訊／國1南下后里交流道聯結車起火！邊坡也被點燃冒煙

嘉義長庚微創攝護腺拉開術　助力男性告別排尿及射精障礙

味全龍新吉祥物登場！威弟猛哥邀你一起來命名

44歲小嫻瘦身被拍近況照！「腰比20歲還細」 中空開高衩穿超辣

獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

「台灣小將」現身道奇亞洲球員合照　大谷翔平笑嘻嘻

鸕鷀大軍壓境鰲鼓濕地　林業保育署生態展覽館探討生態奧妙

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！　他曝速食減肥法3大重點

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

在按摩店強行拉客！41歲「吳妹妹」在日被捕　網見逮捕照驚：超正

串流收視週榜／黑馬韓劇《善意的競爭》尺度激烈！5大強作網狂推

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

惡里長「拳頭打死妻」志工目擊嚇哭

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

桃園副市長家人遭詐1500萬 連房產都險些騙光

更多熱門

相關新聞

北市接送車撞路樹　88歲洗腎女多處骨折身亡

北市接送車撞路樹　88歲洗腎女多處骨折身亡

返家路遇劫！北市士林區發生一起致命車禍，一輛洗腎接送車在載送患者返家途中，行經至善路二段時，吳姓駕駛疑未注意車前狀況，自撞中央分隔島上的行道樹，車內88歲曹姓婦人遭猛烈撞擊，多處骨折重傷送醫搶救仍身亡；同行的安姓看護則輕傷。士林地檢署偵結，認吳男未注意車前狀況釀禍，依過失致死罪起訴。

徐巧芯大姑夫妻涉詐一審重判　交保不成繼續押

徐巧芯大姑夫妻涉詐一審重判　交保不成繼續押

不甘被斷電　詐團：開發泰新市場

不甘被斷電　詐團：開發泰新市場

屏東KTV海陸隊員被捅死　24歲陸軍步兵殺人罪起訴

屏東KTV海陸隊員被捅死　24歲陸軍步兵殺人罪起訴

人妻要回娘家夫竟強壓想硬上　她自咬手腕喊救命才脫身

人妻要回娘家夫竟強壓想硬上　她自咬手腕喊救命才脫身

關鍵字：

詐團金融帳戶騙出被害人圍毆慘死在逃到案起訴

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面