23歲男賣帳戶竟沒命！詐團美女計誘...5煞狂毆丟包籃球場等死

▲桃園市23歲陳姓男子於2022年10月5日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，警方會同葬儀社人員到場處理。（資料照／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2022年間將金融帳戶以5萬元賣給詐騙集團，後來因使用問題產生糾紛，詐團梁姓主嫌等人誘騙陳男出面商談退款事宜，未料卻乘機圍毆陳男傷重致死，其中涉案主嫌梁姓男子等3男1女已遭台灣高院判刑，唯一在逃劉姓共犯逃亡年餘後去年10月間被警方追緝到案，桃檢偵結依傷害致死、非法剝奪他人自由等罪嫌起訴。

檢警調查，23歲的死者陳姓男子無幫派背景，因陳男認識王姓女子，王女係詐團成員之一，詐團欲找尋人頭帳戶，因此王女找來陳男以5萬元代價請其提供金融帳戶，但後來疑似發生使用問題，王女於2022年10月間假意聲稱心情不好要陳男出來聊天騙出，陳男不察欣然赴約，未料卻遭梁姓、施姓、羅姓與劉姓男子與林姓少年等多人藉故控制陳男自由後，再共同驅車至桃園區溫州公園訊問談判，後來又趕往大園區某處，以金屬製棍棒、木棍或徒手等方式圍毆陳男，時間長達1小時之久，後來見陳全身多處大面積瘀傷且奄奄一息，由梁姓主嫌開車將陳男再回溫州公園後棄置籃球場旁草地上，陳男因未能及時送醫急救導致顱內出血等傷勢導致死亡之事實。

檢警查獲梁姓等3男1女到案後，涉案人均供稱是在逃劉姓男子所為，辯稱只是幫忙將陳男先載至桃園區溫州公園，陳男自行下車說要取回機車，沒想到卻意外陳屍籃球場旁邊草地，由於到案包括梁姓、施姓、羅姓男子與王姓女子等人經桃園地院一審宣判後不服，全案上訴至高院，台灣高院今年1月間宣判出爐，全案僅剩在逃劉姓男子未到案。

逃亡多時的劉男遭警方追緝到案押解至桃檢歸案，桃檢認為，已到案共犯均推稱是劉男所為，警方並提供現場監視畫面與現場照片佐證，足認劉男等人犯行明確均為本案之共犯，檢方偵結依傷害致死、非法剝奪他人自由等罪嫌將劉男提起公訴。