桃園13區發布橙燈低溫特報　市府啟動跨局處寒害應變機制

▲中央氣象署發布桃市13區橙燈低溫特報，桃市啟動跨局處應變機制。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到大陸強烈冷氣團影響，中央氣象署針對桃園市全區發布橙燈低溫特報，今（8）日有10度左右或以下氣溫發生機率，因應低溫特報，桃園市政府已啟動跨局處應變機制，提醒市民注意保暖做好禦寒措施；其中市府今天補班，下班時，不少員工穿著厚重衣物徒步快走，以避免受寒。

市府今天啟動跨局處應變措施，農業局透過即時通訊軟體發布防寒訊息及製作圖卡，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若發生農業災損情形，請農民主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，區公所將進行勘查及拍照取證，農民可自行拍攝當次災損照片，標示田區坐落地段（地號）。

民政局已委請各區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息、呼籲里民做好防寒準備，並做好災情查通報工作；原民局會同復興區公所及原民部落保持密切聯繫，將以滾動式瞭解相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

▲受到大陸強烈冷氣團影響，中央氣象署發布桃市13區橙燈低溫特報，桃市今天低溫不到10度，市府員工都穿上厚重衣物禦寒。（圖／記者沈繼昌攝）

觀旅局表示，已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題。另通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。

社會局則藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊及天氣變化，留意自身狀況。另針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況注意保暖。兒少、老人、身障機構窗口轉知相關低溫資訊，減少住民外出並提醒注意保暖相關資訊。

衛生局已通知桃市急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，以因應寒害準備。針對長照獨居長者進行關懷服務，於家訪及電訪時提醒長輩留意低溫，注意身體狀況及保暖，並按時服慢性病藥。另籲請有三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生。

交通局已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意；經發局與台電、台水、中油及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊。

市府警察局所屬各分局已啟動寒流防制機制，除巡邏時加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，協助送醫處置外，亦請注意道路交通安全，如遇有結冰（霜）情形，將妥適管制處置，另透過各機關設置51處跑馬燈，宣導民眾預防寒害；消防局亦加強整備救護車上之保暖物品，向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒情形，請儘速通報消防局。

勞動局已在營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，隨時注意自身身體狀況；教育局已提醒各校啟動低溫預警應變措施，提醒師生要留意身體狀況。