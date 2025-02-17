翁曉玲提案再修《選罷法》！　禁罷免連署「偷跑」

▲翁曉玲提案再修《選罷法》。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

大罷免潮自去年下半年開始便引發熱議，不少罷免團體在立委就職未滿一年前，就已甚至著手蒐集連署相關文件。國民黨立委翁曉玲對此擬提案再修《公職人員選舉罷免法》，規範立委就職滿一年內，民眾「不得提議罷免連署」，還要針對此擬訂相關罰則。

藍白優勢通過修正後的《選罷法》已加嚴連署規範，未來連署須附身分證影本。不少公民團體趁著新法生效前，積極將罷免案送件至中選會，以適用舊法，提高二階連署通過的機率。

《聯合報》報導，部分民間團體在半年前即開始準備，並提早蒐集「罷免提議書」。對此，翁曉玲怒控罷免團體事前「偷跑」，導致許多立委剛就職滿一年就面臨罷免提案，此情況已違反原本的立法意旨。因此，她計畫在現行《選罷法》第75條「就職未滿一年者，不得罷免」之後，新增「亦不得進行提議罷免之連署」，目前該案正尋求立委連署支持中。

翁曉玲的提案消息一出，立即引發罷團討論。有發起罷免國民黨立委的團體表示不滿，認為此項修法侵犯公民權益，批評，「這哪有什麼偷跑問題？這是和時間賽跑。」

翁曉玲稱未滿一年就提議連署罷免是鑽漏洞，她推動修法是為完善法規。