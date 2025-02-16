勇鷹失事賴清德喊救預算　徐巧芯：刪凍只是監督不是反國防

▲徐巧芯說，相關國防金額沒有刪除，因此現在才有勇鷹。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勇鷹高教機昨日在台東外海墜落，飛行員林瑋跳傘獲救，總統賴清德表示，希望立法院百分之百、毫無保留對國防外交要全力支持，目前對國防進行刪除跟凍結預算能夠做補救。國民黨立委徐巧芯今（16日）指出，刪除或凍結國防預算，不是因為要反對國防，而是要用監督方式，讓國防發展更好，把危險降到最低，這是審預算原則。

徐巧芯受訪提到，對於勇鷹高教機墜落感到遺憾，希望國防部盡快調查事故原因，而當時勇鷹高教機要用國造，還是向國外購買，有不少爭論，最後還是接受國防部建議，相關金額沒有刪除，現在才有勇鷹，既然沒被刪除，怎麼可以把總預算連結。

徐巧芯認為，預算監督上應該更積極才能使政府部門、國防還有軍人配備更謹慎，武器建造購買上面沒有用盡全力監督，久而久之螺絲鬆掉造成更大困擾跟危險，希望保障國軍再使用軍備是安全，保障安全，刪除或凍結國防預算，不是因為要反對國防，而是用監督方式讓國防發展更好、把危險降到最低，這是審預算原則。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，勇鷹高教機由國人自製自產，交貨不到1年發生墜海，讓國庫把上損失超過7億，立法院不能監督預算嗎？永遠用情勒方式對國防預算支出，空軍安全有百分之百保障嗎？賴清德第一時間沒有趕快調查，第一時間又扯總預算，馬上化身酸民嗎？完全沒有總統高度，忘記自己身為三軍統帥責任。