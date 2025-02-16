遭爆美國房產未申報　沈伯洋：2017年回台就把房子賣掉了

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委李彥秀近期因房產爭議引發關注，而民進黨立委沈伯洋則同樣被爆料在美國疑似擁有未申報的兩筆房產，且可能背負上千萬債務。對此，沈伯洋回應，2017年他放棄美國教職回台就把房子賣掉了，造謠者還順便捏造欠債1000多萬，「這種荒謬的攻擊，除了證明他們急了，還能說明什麼？」

爆料者質疑，在美國個人資訊查詢網站 People Finder 檢索加州兩處房產——爾灣市（48 Larkfield, Irvine, CA 92620）及普拉森市（925 Ziegler Way, Placentia, CA 92870）時，發現這些房產曾登記在「Paoyang Shen」名下；而在另一個資訊查詢網站 Search People Free 上，爾灣的房產屋主更顯示為「Puma Shen」，與沈伯洋的英文名相符。

此外，爆料者指出，沈伯洋疑似於 2022 年 1 月因欠債未償，導致其中一處房產遭追債抵押。同時，美國房產交易網站 Record Works 的紀錄顯示，「Paoyang Shen」名下曾進行多次房產交易，報導進一步質疑，這些交易是否涉及資產轉移或其他財務操作，甚至可能存在「洗產」疑慮。

沈伯洋說明，他在美國留學時置產是公開的，YT上還找得到他演講時分享的內容。這完全不是什麼祕密，而且不少朋友都有來拜訪過，而在2017年，他放棄美國教職回台，當然也就把房子賣掉了，因為根本不會再住美國。更荒謬的是，造謠者資訊沒更新就算了，還順便捏造「欠債 1000 多萬」？這種荒謬的攻擊，除了證明他們急了，還能說明什麼？

沈伯洋也提到，當時他回台灣準備賣房子的時候，放在網站三天就拿到了五個購買要約，結果五個裡面有四個是中國人，最後他賣給剩下那一位非中國人。