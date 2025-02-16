勇鷹墜機賴清德喊救預算　王鴻薇糾2點嗆：交機不到一年就出事

▲王鴻薇批賴清德情勒在野。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台東志航基地15日1架勇鷹高級教練機在飛行訓練途中，因雙發動機失效，在台東外海墜落，所幸林姓飛行員即時跳傘成功獲救，賴清德總統向立法院喊話要100％支持國防、外交預算，對於目前被刪除凍結的國防預算，希望能提出補救。國民黨立委王鴻薇今（16日）痛批，賴清德總統在第一時間不是向國人報告要如何去檢討，為何交機不到一年就出事，反而是要情緒勒索在野黨無條件支持國防預算，有如化身酸民，沒有總統高度。

王鴻薇說，教練機昨天不幸發生事故墜海，這是首批由國人自製自產的高級教練機，但在交貨不到一年就發生墜海事故，讓國庫馬上損失超過7億元，而賴清德總統在第一時間並不是趕快去調查失事的原因到底是設計上，還是維修或人為的問題，反而第一時間又去扯總預算，所以賴清德總統以為自己不是總統，馬上化身了一般的酸民嗎？這樣的發言真的完全沒有總統的高度，也忘記他自己身為三軍統帥的責任。

王鴻薇質疑，由國人製造的教練機才交貨不到一年，為什麼就發生事故而失事？事實上，在馬英九當總統的時代，曾針對教練機跟美國公司做技術合作製造。可是到了蔡英文任總統後堅持要國造。所以由漢翔公司來製造，連名字都取了跟蔡英文諧音的「勇鷹（英）號」，而現在勇鷹開始進入交機，首先交機時間delay，第二，昨天的事件讓大家赫然發現，剛交貨竟然就出事，當然應該要做檢討。

王鴻薇批，賴清德總統不思如何要去檢討，給國人一個交代，反而變成一個只是會要求立法院在野黨要無條件地去支持國防預算，昨天掉了一架勇鷹號，一下子國庫就損失了新台幣超過七億元，難道相關的國防預算立法院不能監督嗎？永遠用這樣情勒的方式，難道真的對國防預算支出、對於空軍弟兄的安全保障真的有百分之百的保障嗎？