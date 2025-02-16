沈伯洋遭爆美房產未申報　林沛祥酸綠雙標：比照李彥秀徹查自清

▲林沛祥認為，沈伯洋也該比照李彥秀一般盡力自清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委李彥秀近期陷入房產等爭議，民進黨立委沈伯洋也遭爆料，在美國疑似有未申報的2筆房產，且疑似有千萬債務。沈伯洋對此回應，2017年放棄美國教職回台，就把房子賣掉了。國民黨立委林沛祥今（16日）指出，台灣社會最討厭的就是這種雙重標準的行為，如果沈伯洋過去在美國買房子且有房產疑慮的話，就依照李彥秀的標準去解釋。

據該爆料質疑，在美國個人資訊查詢網站 People Finder上檢索加州兩處房產，爾灣市（48 Larkfield, Irvine, CA 92620）及普拉森市（925 Ziegler Way, Placentia, CA 92870）的屋主資料時，發現這些房產曾由「Paoyang Shen」持有；在另一個資訊查詢網站 Search People Free上，位於爾灣的房產登記屋主甚至顯示為 「Puma Shen」，與沈伯洋的英文名一致。

該爆料指出，沈伯洋疑似在 2022年1月因欠債不還，導致其中一處房產遭到追債抵押。此外，在美國房產交易網站 Record Works上，亦可見 Paoyang Shen 名下有多次房產交易紀錄，報導質疑，這些交易是否涉及資產轉移或其他財務操作，甚至可能有「洗產」疑慮。

林沛祥感嘆，所有政治人物的案件裡最大的忌諱就是雙標，也就是有關係就是沒關係，你是我這邊的人就可以高高舉起輕輕放下，但萬一不是執政方的人，就必須要趕盡殺絕，沈伯洋對於在美國的房產應該比照李彥秀好好解釋，李彥秀已經被罵了快一個月，一直想盡辦法自清，沈伯洋也該對社會大眾說清楚講明白，該調查的單位也應比照調查李彥秀的方式，去調查沈伯洋，「不是說國民黨的就一定有問題，民進黨就一定都是清白的。」台灣社會最討厭的就是雙標，民進黨要對沈伯洋徹查到底。

沈伯洋則解釋，當年回台準備出售美國房產時，短短3天內便收到5筆購買邀約，其中竟有4位買家是中國人，最後他選擇賣給唯一一位非中國人，並無涉「未申報」的問題。