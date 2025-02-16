罷團稱葉元之服務處從沒開門　國民黨揭內幕：也要罷免張宏陸嗎

▲國民黨副發言人鄧凱勛說，罷團指控葉元之服務處沒有開門，是意圖誤導民眾。（圖／鄧凱勛提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘發動大罷免，揚言罷掉41席國民黨區域立委，民團的動作也如火如荼。國民黨副發言人鄧凱勳今（16日）表示，罷團指控國民黨立委葉元之服務處沒有開門，這是意圖誤導民眾，再次證明民進黨沒有朝野和解的善意，更無理性溝通的誠意，他呼籲罷免團體勿繼續刻意扭曲事實，造謠無極限。

鄧凱勛指出，近期看到許多對藍營立委的批評，其中不少根本是蒼白無力的造謠，尤其是指控葉元之服務處沒有開門這一點，更是意圖誤導民眾，企圖營造葉元之根本沒在服務、當選就看不到人的假象，然而這則謠言可以輕鬆被破解，事實上該辦公室是競選時期的總部，而非現在的服務處。

鄧凱勛續指，很多人選舉時都有臨時租用的競選辦公室，但當選後就可能依據選民服務的需要，再另尋更適合的地方。同樣板橋區域的民進黨立委張宏陸，也曾租用文化路一段97號作為競選總部，今天在網路平台搜尋張宏陸服務處，則是新北市板橋區文化路二段124巷6號，難道因這種差別，民進黨側翼與惡罷團體也要罷免張宏陸？

鄧凱勛說，罷免團體不負查證責任「竹篙鬥菜刀」（閩南語俗諺，指不同的東西胡亂拼湊），移花接木式的造謠政治操作痕跡斧鑿斑斑，再次證明民進黨沒有朝野和解的善意，更無理性溝通的誠意。呼籲罷免團體切勿繼續刻意扭曲事實造謠無極限，用理性對話與事實討論才是民之所向。

鄧凱勛強調，罷免當然是公民的權利，但罷免不該是政治操作的工具，國民黨期待能看到理性的討論與對話，更期待民進黨能以和為貴，以台灣人民的安居樂業為念。