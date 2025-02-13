吳思瑤肯定韓國瑜提總預算解方　曝唯一且最好下台階「就是覆議」

▲立法院長韓國瑜、總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長到總統府會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，盼行政院不要針對「中央政府總預算案」提出覆議，並以協商追加減預算方式解決。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（13日）接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，自己對於協調成果非常肯定，也肯定韓國瑜院長願意聆聽，更提出解方，而就法律面來講，已經三讀確實難以挽回，追加預算程序還要兩三個月，緩不濟急，唯一方式就是行政院提出覆議案、立法院重行審視，也不是要立院全盤照收，而是做出調整，最好的下台階就是覆議案。

對於總預算爭議，吳思瑤表示，財政紀律有法的規範，是當初國民黨立委曾銘宗跟賴士葆催生，不論誰執政都要遵守，行政院編預算、立法院審預算，立法委員有預算建議權，但不能直接立法、修法指定跟增加預算，誰執政都一樣。

吳思瑤直言，但這屆國會，其他錢坑法案先不說，財劃法搬了3753億到地方，錢哪來？總預算初估刪2075億、凍結2600億，完成解凍程序可能都下半年，三兆多總預算，已經6000億沒了，現在國民黨又要慷國家之慨發一萬，2300億沒了，在野黨刪總預算的提案理由幾乎都是政府財政窘迫要樽節支出，現在又要普發，邏輯在哪？

吳思瑤認為，院際協調是溝通好的開始，韓國瑜當然也知道大家當天會針對預算，跟他交換意見，監察院砍96%業務費，現在連監委辦案油費都要自己付，也很肯定韓國瑜願意聆聽，韓國瑜清楚也理解確實總預算砍太兇，院際之間難以運作，韓國瑜事後記者會也公開承認願意協調、追加減預算，都是肯認立法院這樣做不對，傷的太重。

吳思瑤指出，韓國瑜願意接受聆聽、大家互相理解，自己對於協調成果非常肯定，也肯定韓國瑜願意聆聽，更提出解方，但總預算如何解？預算應該先送出來，送出來前行政立法先談一下，韓國瑜院長第一時間也同意送出之前先談，能談總是好事，就法律面來講，已經三讀確實難以挽回，唯一方式就是行政院提出覆議案、立法院重行審視。

對於院際協商，吳思瑤強調，韓國瑜看到果跟因，行政部門願意用各種方式協調，但覆議是憲法賦予最可行的救濟方式，立法院自己也覺得沒有道理了，為何要求不能提覆議案？對於韓國瑜認為應該提追加預算，吳也指出，提追加預算就不是打臉藍白嗎？刪了這麼多再補不是一樣意思？且追加預算程序還要兩三個月，年已經過一半，緩不濟急，最快方式就是覆議案，也不是要立院全盤照收，而是做出調整。

吳思瑤指出，國民黨委員害怕罷免，又想辦法要挖錢普發一萬，其實最有效的就是正視總預算刪減的不合理，各院都認為傷的太重，社會跟中間選民都在看，行使覆議案過程找到合理解方，現在罷免那麼熱，就是總預算燒起這把火，這些人更是跨越黨派，卓榮泰也願意負責任，哪些可以砍自己樽節，喬出一個可行方法，而非癱瘓施政，追加減預算還是要表決，最好的下台階就是覆議案。