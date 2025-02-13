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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

猛打閩南狼嫖妓！詹江村再爆「錄音檔」　　怒嗆：不要再推給中共了

 

記者郭運興／台北報導

YouTuber「閩南狼PYC」陳柏源日前遭國民黨桃園市議員詹江村爆料「找女生開房間」，大玩「雙飛」，引起議論。閩南狼拍攝影片坦承，但也質疑詹為何會有聊天紀錄截圖？詹江村今（13日）再貼出「閩南狼分享過程的錄音檔」，他表示，閩南狼大陸待久了不知道台灣法令，召妓有罪不知道嗎？昨天對話紀錄是台中的馬伕，場景不是在大陸，不要再推給中共了，弱弱問一句，白天搞大罷免那麼辛苦，平常晚上嫖妓的錢，曹董有幫忙出嗎？

閩南狼12日在YT發布影片表示，他早在去年就在八炯的直播影片中自爆過此事，他也承認做過這些事並致歉，當時就預測未來會有人拿此事攻擊他，沒想到如今果真印證，而爆料的人就正是國民黨桃園市議員詹江村，質疑詹為何會有這些聊天紀錄的截圖？且僅是聊天紀錄又如何能當成證據。

詹江村今晨再度曬出「錄音檔」，他表示，閩南狼你大陸待久了不知道台灣法令，單身可以開房間沒事，但是召妓有罪不知道嗎？

詹江村再說，而且閩南狼不是一般人，過去是共產黨的統戰青年，現在是民進黨青鳥大罷免的樣板，閩南狼是年輕人的希望，千萬不要輕易妄自菲薄。

詹江村批評，「閩南狼說嫖妓是過去在大陸的行為，而且在八炯影片說過了，還說雙飛對話是中共給我的。可是昨天小商人已經證實你翻車了，那對話紀錄是台中的馬伕，是台灣的失學女性，場景不是在大陸，不要再推給中共了」！

詹江村大酸，自己就弱弱的問一句，白天搞大罷免那麼辛苦，平常晚上嫖妓的錢，曹董有幫忙出嗎？

最後，詹江村也附上閩南狼在錄音檔的逐字稿，「全部都給我做全套去了，臥槽而且隔天還把我當靶子，你懂意思嗎，就幾個女的TMD在那邊，他問我要不要當靶子，就是就是，我TMD就是，他跟我說要不要當靶子我也不知道嘛，然後就把我帶到一個房間裡面，然後我就躺著，然後四五個女的這樣子圍著我，在那討論，說要怎麼服務客人，這樣子臥槽，超爽的你知道嗎，同時給你Tan你知道嗎，酒吧那種沒技術」。

詹江村指出錄音檔還提到，「你要把灌醉他那種就好，灌醉之前，跟人家玩骰子，然後玩就這樣子，嗨嗨嗨來到我家，我們就玩骰子玩輸了誰脫衣服，輸了誰給誰扣，跟兩個女的我們我們是一步一步的那種感覺」。

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►閩南狼認了「中國嫖妓」！反嗆詹江村：請回應屁股有胎記的事

▼閩南狼昨日回應嫖妓事件。（圖／翻攝自YouTube／陳柏源(閩南狼PYC)）

▲閩南狼回應嫖妓事件。（圖／翻攝自YouTube／陳柏源(閩南狼PYC)）

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