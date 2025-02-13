苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

▲苗栗第一與第二選區罷免團體送件。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位藍綠立委罷免案，今（13日）苗栗第一選區、第二選區罷免團體也赴中選會送件，連署遞案罷免藍營立委陳超明、邱鎮軍，其中，邱鎮軍罷免領銜人日前因承受壓力退出，罷免行動一度告急，高齡90歲、著有《寒夜三部曲》的國寶級作家李喬昨同意擔任領銜人後，苗栗兩罷團今一起至中選會遞件。

罷免陳超明、邱鎮軍一階段達標，罷免團體今雙雙赴中選會遞件，然而，罷免邱鎮軍團體近日尋覓領銜人頻頻碰壁，據了解，由於邱鎮軍有圍毆警察前科、出租的電子遊藝場涉毒品交易且從政前和幫派份子往來密切，雖連署狀況踴躍，但領銜人難尋，甚至有被徵詢者私下向藍營告密，導致原定領銜人因遭到關切退出。

最後由高齡90歲、著有《寒夜三部曲》的客家文學家李喬（本名李能棋）擔任領銜人，罷團今也赴中選會遞件，對於地方連署罷免是否受打壓？苗栗第一選區罷免案領銜人陳小姐坦言，有聽說這問題，在連署時也遇到對方支持者口語攻擊，我們不想有衝突，但這衝突其實也不是他們開始，想苗栗地方找連署點，店家也很害怕，一直遇到這種連署地點上的困難。

由於李喬年事已高，今由李喬孫女梁小姐前往中選會送件，並接受媒體聯訪，梁小姐表示，老師之前已經受訪過表達對罷免案支持，至於後續相關活動，老師身體狀況比較不適合來回奔波，可能用文字或影像方式跟大家分享。

至於會不會擔心受到壓力？梁小姐表示，苗栗選區朋友回饋的意見講說，都遭受有形、無形的壓力， 面對環境上的壓力，但老師認為有需要時就應該站出來，也鼓勵大家應該勇敢愛土地。

李喬聲明全文：

我是李喬，我用一生在書寫臺灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今，面對民主遭受威脅，臺灣有難，我選擇站出來，擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，這是我身為臺灣公民的一份責任，更是義務。

臺灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立法委員應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。

我生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今，我選擇以行動來書寫歷史，堅守我們的獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。