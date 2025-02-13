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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營指吳思瑤被罷免怕了　本人有信心：如果怕了就不會接幹事長

▲▼民進黨團召開 藍白發動預算恐攻 癱瘓國家 傷害台灣 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免來勢洶洶，中選會截至10日已收到44位立委罷免案。其中，國民黨部發動罷免民進黨團幹事長吳思瑤，更直指吳思瑤怕了。對此，吳思瑤今（13日）接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，自己如果害怕，就不會繼續當黨團幹事長，我的底氣來自北投天母正能量，不分黨派的服務跟專業，相信民眾能了解，自己非常有信心。

對於主持人問會不會害怕罷免？吳思瑤指出，我如果害怕，就不會繼續當黨團幹事長，自己確實有一度不想接，畢竟實在太操了，這一年不成人形，立法院的民主不是自己想像的那樣，有幾次被大家說掉眼淚，自己確實很氣，立法院的內規、秩序，不論誰執政都一樣，但現在的立法院沒有討論，選罷法一分鐘就送出、財劃法三分鐘，這是什麼討論？

吳思瑤直言，表決前院長朝野協商是關鍵，過去王金平不管藍綠誰當家，他都會讓各黨好好談、行政立法好好談，協商10多次就是要讓表決條文越少越好，現在有時連朝野協商也會pass，或是直接說沒共識送表決。

吳思瑤感嘆，自己一身好武功，從10多歲當國會志工、20多歲當助理，立法院就是討論、辯論，但現在沒有辦法，確實令人心碎。朋友都說幹事長當一年老十歲，太操勞，健康也出狀況，每天晚上都睡二到三個小時，當黨鞭要承擔第一線砲火，這沒有問題，但黨鞭不能選擇想去的委員會。

吳思瑤強調，自己是文化教育委員會最資深立委，但當幹事長一定要在司法法制委員會，相對陌生但從頭學沒問題，想回到熱愛的領域但沒辦法。

吳思瑤指出，我的底氣來自北投天母正能量，年前年後自己在基層每天跟大家在一起，感受到民眾的溫暖跟肯定，從市議員到立委，慢慢建立這種深厚的感情，不分黨派的服務跟專業，相信民眾能了解，自己非常有信心。
 

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關鍵字：

罷免吳思瑤立法院民進黨國民黨

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