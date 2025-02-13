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藍營喊「還錢於民」普發1萬　黃揚明曝4重點：有助降低罷免仇恨值

▲▼國民黨團召開 稅收超徵創新高 還錢於民發現金 記者會 王鴻薇 羅智強 張智倫 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開還錢於民記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

財政部日前公布去（113）年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數，「超徵」5283億元，創下歷史新高。國民黨12日喊話，政府應比照2023年，啟動「還錢於民2.0」，全民每人普發1萬元。對此，媒體人黃揚明今（13日）分析，依2023年模式，其實最後是幫了民進黨一把，而現在國民黨拋此議題，有助降低罷免仇恨值，若民進黨表態反對，更容易操作民眾相對剝奪感，而民眾黨的態度才是這案子能否通過的關鍵。

黃揚明表示，第一，依2023年普發現金6千元的模式，國民黨推普發現金，其實最後是幫了民進黨一把。很多人都忘了，當初2023年稅收超徵後普發現金，是賴士葆先喊的，結果賴士葆立委雖連任，但得票率卻創單一選區實施後他參選的新低紀錄。

黃揚明表示，第二，國民黨這時機點拋此議題，有助降低罷免仇恨值，若民進黨立委表態反對，更容易操作民眾的相對剝奪感，第三，民眾黨的態度才是這案子能否通過的關鍵。

最後，黃揚明強調，第四，自己不支持個案、即興式的普發現金模式，應建立一套「稅收超過預期」後的固定處理原則，例如優先還債、撥補勞健保等國家必要運作體系等，行有餘力再普發或藉減少中產階級稅賦方式處理。

▼資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

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