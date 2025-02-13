　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團、黨主席朱立倫昨（12日）呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，自己幾年來都堅決反對普發現金，真心想要還稅於民，那就請一起支持稅制改革，把不合理的汽機車燃料稅、貨物稅、關稅通通改掉。但向來不思進取的國民黨，明明上一秒還在亂砍預算，下一秒又想大撒幣2,300億，前後矛盾，毫無邏輯。只是無視財政紀律，想要收買選票罷了。

對於藍營呼籲，民進黨團幹事長吳思瑤解釋，國民黨說的超徵5283億元，包含：中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含長照基金等，稅收超徵並不等於國家賸餘的錢，還要扣除法定用途、用於舉債。

王婉諭指出，看到國民黨又召開記者會，呼籲要還稅於民、每人普發1萬元。自己已經講好幾年了，但每次看到都還是要再說一次：我堅決反對普發現金。前年的普發現金政策，已經證實這種「發現金、大撒幣」根本毫無作用，絕不能重蹈覆徹。

王婉諭直言，如果懶惰的中國國民黨，真心想要還稅於民，那就請一起支持稅制改革，把不合理的汽機車燃料稅、貨物稅、關稅通通改掉。不過，向來不思進取、目光短淺的國民黨，滿腦子只想著怎麼爭權奪利。務實的稅務改革，對他們來說太困難了。

王婉諭質疑，明明上一秒還在亂砍預算，下一秒又想大撒幣2,300億，前後矛盾，毫無邏輯。國民黨口中的還稅於民，實際上根本只是無視財政紀律，想要收買選票罷了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
超濕冷！冷氣團意外達標　粉專：午前各地雨不小
摺疊iPhone最新規格曝！　螢幕展開達12吋
藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額
5歲童救全家！半夜下樓吃水果「驚見濃煙」　7人躲惡火
快訊／上班注意！　國道2號追撞塞爆
阿Sa爆復合「百億太子爺」！　他棄港姐新歡回頭
台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴
大谷翔平調整投球動作！　盼提升投球品質

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

「曹興誠罷免第一人是張忠謀」　蔡正元揭背後糾葛

鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物！恐害一票藍委觸法　傅辦回應了

閩南狼認了「中國嫖妓」！反嗆詹江村：請回應屁股有胎記的事

詹江村爆閩南狼在中國「多人混戰」！小商人：看一眼就知道在台灣

賴清德、張善政同框為桃園燈會點燈　喊中央地方、朝野合作

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

影／蔡英文飆車！把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝　小跑步畫面曝

再發文思念柯文哲！陳佩琪：為何要受這種待遇　下跪磕頭求公平可嗎？

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

「曹興誠罷免第一人是張忠謀」　蔡正元揭背後糾葛

鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物！恐害一票藍委觸法　傅辦回應了

閩南狼認了「中國嫖妓」！反嗆詹江村：請回應屁股有胎記的事

詹江村爆閩南狼在中國「多人混戰」！小商人：看一眼就知道在台灣

賴清德、張善政同框為桃園燈會點燈　喊中央地方、朝野合作

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

影／蔡英文飆車！把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝　小跑步畫面曝

再發文思念柯文哲！陳佩琪：為何要受這種待遇　下跪磕頭求公平可嗎？

台北今晨13.4度「冷氣團意外達標」　粉專：午前各地雨不小

台積電跌10元至1090　指數平盤震盪

洪英正重掌商港事業發展協會　碼頭與拖車獲准引進外勞為目標

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

神秘客年付租432萬　無縫接手「最老Fridays」店面

攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

鐘鉉離世7年多　KEY「懷疑過人生的意義」：SHINee永遠是五個人

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

【尾牙變超渡現場？】和尚DJ #日進大師 雙手合十嗨喊：佛祖HANDSOME！

政治熱門新聞

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

蔡正元：曹興誠罷免第一人是張忠謀

鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物　傅辦回應了

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

藍白稱防疫預算1元未刪！事實查核：錯誤訊息

影／蔡英文飆車！把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝　小跑步畫面曝

台企銀董座涉背信　黃國昌再爆：請假超過90天竟領近200萬績效獎金

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

思念柯　陳佩琪：下跪磕頭可嗎？

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

賴清德、張善政同框為桃園燈會點燈　喊中央地方、朝野合作

TVBS民調／2026決戰賴清德本命區　陳亭妃輾壓謝龍介、林俊憲苦追

酸昌？蔡壁如傳1圖　急收回稱錯群

更多熱門

相關新聞

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團、黨主席朱立倫昨（12日）呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。對此，民進黨團幹事長吳思瑤解釋，國民黨說的超徵5283億元，包含：中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含長照基金等，稅收超徵並不等於國家賸餘的錢，還要扣除法定用途、用於舉債，國民黨想花國家的錢，贖自己的罪？怎麼不花國民黨產？不叫超徵的藍營執政縣市發現金？

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

蔡壁如誤傳1圖　他：侮辱黨徽可停權1年

蔡壁如誤傳1圖　他：侮辱黨徽可停權1年

錯置政治僵局的「因果關係」　當然徒勞無功！

錯置政治僵局的「因果關係」　當然徒勞無功！

關鍵字：

稅收政府國民黨時代力量普發現金王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

女老師「月經冒1變化」確診子宮內膜癌　醫曝危險因子

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

未來三個月「超強運四生肖」

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面