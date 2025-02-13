藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團、黨主席朱立倫昨（12日）呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，自己幾年來都堅決反對普發現金，真心想要還稅於民，那就請一起支持稅制改革，把不合理的汽機車燃料稅、貨物稅、關稅通通改掉。但向來不思進取的國民黨，明明上一秒還在亂砍預算，下一秒又想大撒幣2,300億，前後矛盾，毫無邏輯。只是無視財政紀律，想要收買選票罷了。

對於藍營呼籲，民進黨團幹事長吳思瑤解釋，國民黨說的超徵5283億元，包含：中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含長照基金等，稅收超徵並不等於國家賸餘的錢，還要扣除法定用途、用於舉債。

王婉諭指出，看到國民黨又召開記者會，呼籲要還稅於民、每人普發1萬元。自己已經講好幾年了，但每次看到都還是要再說一次：我堅決反對普發現金。前年的普發現金政策，已經證實這種「發現金、大撒幣」根本毫無作用，絕不能重蹈覆徹。

王婉諭直言，如果懶惰的中國國民黨，真心想要還稅於民，那就請一起支持稅制改革，把不合理的汽機車燃料稅、貨物稅、關稅通通改掉。不過，向來不思進取、目光短淺的國民黨，滿腦子只想著怎麼爭權奪利。務實的稅務改革，對他們來說太困難了。

王婉諭質疑，明明上一秒還在亂砍預算，下一秒又想大撒幣2,300億，前後矛盾，毫無邏輯。國民黨口中的還稅於民，實際上根本只是無視財政紀律，想要收買選票罷了。