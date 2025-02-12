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結束美潛艇絕對隱身時代？　陸公開最新反潛手法

▲▼美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

不讓美國潛艇無聲無息的在附近海域自由來去，中國最新公開利用尾流產生的磁場，來探測最安靜水下潛艇的技術。這項新發現的開創性探測方式，讓《南華早報》稱「對於在中國附近海域作業的美國潛艇來說，絕對隱身的時代可能即將結束」。

中國西北工業大學的研究人員在公開論文上透露，該團隊已經開發出一種方法，利用尾流產生的磁場來探測最安靜的水下潛艇。據了解，潛艇在水下運動時會在海水表面產生突起的水丘，稱為「伯努利水丘」，即便潛艇在水下1000英尺的深度航行，依然可以被探測到。而潛艇或水面艦艇航行時，還會在水面產生V形表面擾動，即所謂「開爾文尾流」。

知名軍事自媒體「空天力量」指出，中國科學家的新反潛策略正是利用「開爾文尾流」的特性。文章引述報導稱，中國研究團隊通過建模，對「開爾文尾流」基於雷達的圖像進行研究，當海水離子受船隻運動干擾而與地球磁場相互作用時，會產生一個微弱但可檢測的磁場，使用數值模擬，研究人員量化這些磁性特徵如何隨潛艇的速度、深度和大小而變化。

模擬測試顯示，對於以24節（每秒12.5 米）和30米深度行駛的美國「海狼級」核動力攻擊潛艇而言，其尾流磁場的數值完全處於現有機載磁力計的靈敏度範圍內。這意味著利用該技術，完全可以從空中精確探測在近岸水深較淺海域活動的潛艇。

過去多數人認為，美國先進潛艇可以在不被發現的情況下滲透到中國周邊海域執行任務，為了解決反潛探測的弱點，實際上中國近年在各方面做了不少努力，除了研究新探測方法外，2024年的珠海航展上公開展示運-8反潛機，還推出不同型號的大型反潛無人機，同時直-20艦載反潛型也正在高速生產中。

▼翼龍-X為一款遠程、重載、獨立遂行多任務的中空長航時無人機，其反潛構型首次公開。（圖／翻攝自央視）

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