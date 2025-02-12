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犧牲隱身也在所不惜　殲-20掛16枚空空導彈火力壓制

▲▼殲-20最新被拍攝到疑似翼下掛在8枚霹靂-15遠程空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-20最新被拍攝到疑似翼下掛在8枚霹靂-15遠程空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國現役主力戰機殲-20開啟「野獸模式」，外部掛載8枚霹靂-15遠程空空導彈的影片截圖流傳各大軍事網站。這意味著，在犧牲隱形披風下的殲-20，最多將能攜帶16枚空空導彈，成為「導彈卡車」後能在非隱身超視距空戰中施展強大火力。

從曝光的照片可以看到，8發的霹靂-15成對的掛載4個翼下掛架上，代表殲-20在執行制空作戰任務時，總共能攜帶14枚空空導彈，包含機翼8枚霹靂-15，以及正常狀態下機腹彈艙攜帶彈翼不可折疊的4枚霹靂-15、側彈艙2枚霹靂-10近距格鬥空空導彈。

假使殲-20機腹隱蔽彈艙，掛載彈翼可折疊的6枚霹靂-15，此時該隱身戰機最多就能掛載16枚空空導彈，包含機翼8枚霹靂-15、機腹彈艙6枚霹靂-15，以及側彈艙2枚霹靂-10。此時的殲-20將成強大的導彈卡車武庫機，能在非隱身超視距空戰中源源不斷地輸出火力。

▼射程具有200公里的霹靂-15空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

射程具有200公里的霹靂-15空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

霹靂-15是由中國607所（空對空導彈研究院）所研製，最大射程可以達到驚人的200公里，加上殲-20強大的雷達航電能力，發現超遠距離目標能發揮完全威力。當然一次攜帶數量如此龐大的空空導彈，勢必付出喪失隱身性能的代價，但「彈匣深度」帶來的優勢仍然不可忽略，甚至在特定的優化戰術中，殲-20的隱身性能損失並不是問題。

《觀察者網》指出，若設想殲-20的隱形飛行（導彈全內置於彈艙）模式，與殲-20「野獸模式」一同執行任務時，在隱身飛行打頭陣的情況下，後面重掛載模式的殲-20就會作為力量倍增器，彌補傳統隱身機導彈數量不足的問題。

以同樣的方式，在「野獸模式」下的殲-20可以與其他平台戰機作戰，例如殲-35A隱身戰機和無人機，同時中國的「側衛」衍生系列戰鬥機也能以類似的方式與隱形的殲-20協同工作，發揮戰場價值。

▼殲-35A亮相珠海航展進行首次飛行表演。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

▲「殲-35A」正式亮相第十五屆中國航展，在珠海金灣機場上空進行首次飛行表演。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

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