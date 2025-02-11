Wi-Fi熱點顯示「我有炸彈」　美航緊急疏散所有乘客返回登機口

▲Wi-Fi 名稱造成班機延誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架班機上，由於有乘客發現Wi-Fi 熱點上顯示「我有炸彈」趕緊通報空服人員，導致航班不敢大意，緊急疏散所有乘客下機，並且返回登機口等待，班機延誤近5個小時才再次起飛。

美國航空2863航班原定7日下午1時42分，從德州奧斯汀－伯格史東國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)起飛，前往北卡州夏洛特(Charlotte)機場，然而乘客登上航班後驚嚇發現寫著「我有炸彈」的Wi-Fi 熱點。

63歲乘客布魯斯(Bruce Steen)表示，當時他看到一名年輕男乘客手上拿著平板向空服員展示，空服員原本說班機延誤起飛是因為行政問題，後來才坦承是因為發現「我有炸彈」的Wi-Fi 熱點。

其他機上乘客表示，當警察抵達要求所有乘客下機時，大家都忍不住哀號，下機後所有人被關在管制區內重新卸下行李、進行檢查，等候長達4個多小時後飛機才終於獲准起飛，於下午6時15分正式出發。

美國航空發言人表示，他們與運輸合作夥伴非常重視炸彈威脅，所有乘客與行李都有重新經過檢查。