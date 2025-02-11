易捷航空機師「飛到一半昏倒」　空姐急向乘客求助

▲英國易捷航空（EasyJet）一名機師在飛行途中昏倒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國易捷航空（easyJet）一名機師竟在飛行途中昏倒，機組人員在機艙內大聲呼喊尋找具醫療專業的乘客協助，最後客機緊急降落成功，所幸未造成任何人員傷亡。

根據News.com.au報導，這架易捷航空客機從埃及赫加達（Hurghada）起飛，準備前往英國曼徹斯特，結果在飛行約兩個小時後，機組人員發送飲料到一半，突然放下手推車，急忙衝向機艙前方。

目擊乘客表示，「一開始我們還以為是某位乘客出事，因為沒人說明發生了什麼，只聽到機組人員尖叫著詢問機上是否有受過醫療訓練的人，接著幾位乘客站起來協助機組人員。」

「接下來，機組人員廣播告知大家，求助的是機長，他身體突然不適昏倒，正在接受醫療救助。他們也承諾會隨時更新最新情況。」乘客回憶起當時狀況，「當時，大家開始變得非常緊張和不安，特別是當得知出事的竟然是機長，而不是乘客時，我自己也覺得相當害怕。」

隨後，乘客們被通知飛機將緊急降落，這讓緊張情緒進一步升級，「當我們接近跑道時，飛機的顛簸變得越來越劇烈，氣氛變得極度緊張，讓人害怕極了，」另一名乘客因驚嚇過度恐慌症發作，機組人員立刻為他提供氧氣罩來幫助他平復情緒。

所幸在副機長的操控之下，飛機平安在希臘雅典降落，而當飛機降落時，救護人員已經在跑道旁待命，準備為機長提供醫療協助，乘客們也大力讚賞機組人員的專業應對。

易捷航空發言人也證實，由於機長需要緊急醫療協助，副機長依照標準操作程序進行緊急降落，「我們已盡力減少對乘客的不便影響，並在條件允許的情況下安排了飯店住宿與餐點，我們對此次航班延誤帶來的不便深感抱歉，也感謝所有乘客的耐心與理解。」