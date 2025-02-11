新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

▲侯友宜親自拿著小神衣向民眾拜晚年，提醒民眾注意交通安全。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新聞局推出全國首創的「交通平安小神衣」，引起民眾熱烈迴響，目前規劃加碼印製，預計農曆三月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放。市長侯友宜也在今（11日）道安會報中，拿交通小神衣向市民拜晚年，並強調路口停讓及交通安全的重要性。

侯友宜表示，新春期間提醒民眾，走春出遊必須注意交通安全，同時指示各局處，新的一年持續從工程、宣導、教育、監理、執法等面向落實道安工作，為市民維護安全的交通環境。

▲新北首創「交通平安小神衣」超搶手，發布不到一周首批即索取一空。

新聞局11日於新北市道安會報工作小組報告提到，新北推出全國首創「交通平安小神衣」，農曆年前與本市12間宮廟合作免費發送交通小神衣，首批4000個不到一週就發放完畢，還有其他縣市民眾特地前來新北索取。

新聞局長李利貞指出，已經準備加碼印製交通小神衣，目前規劃農曆三月媽祖生於本市各大媽祖廟發放。她也說，交通小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面則繡上「交通平安」字樣，民眾可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，讓保平安的象徵陪伴大家行的安全。

新聞局也提醒民眾「路口要停讓，安全有保障」，把停讓文化當成日常交通習慣，當駕駛時務必「慢看停」，車輛行經路口，主動禮讓行人；當行人時要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意周遭狀況，落實停讓文化，以行動守護自己與他人平安。

▲新聞局規劃加碼印製，預計農曆三月媽祖生於新北市轄內各大媽祖廟發放。