知名女作家捲性騷翻車　教授拒洩密造謠抹黑

▲劉珮瑄原名為吳馨恩，過去經常投身社會倡議，並且關注性別議題，無論是網路媒體或是各大學術期刊，都能看見她的作品。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

畢業於中山大學社會系的自由作家劉珮瑄（原名：吳馨恩）在校時，因性騷和家暴案鬧上性平。當時她曾私下詢問中山大學社會科學院長陳美華有關性平案的調查詳情，但對方拒絕透露，劉珮瑄因而記恨，並多次透過臉書等社群媒體向外界指控A學生對其性騷擾，更謊稱陳美華是性平加害者且被送性平等語。

今年29歲的劉珮瑄原名為吳馨恩，其在2024年6月畢業於國立中山大學社會學系，畢業以後的她，選擇繼續攻讀碩士，成功考進國立清華大學社會所。在性平和社會學領域頗有研究的她，過去經常投書至各大媒體，無論是網路媒體《風傳媒》、《關鍵評論網》，或各大學術期刊《文化研究》、《婦研縱橫》都有她走過的足跡。

性格剛烈的劉珮瑄，過去因為投身社會倡議，所以經常在各大媒體版面出現，也曾因此吃上官司，如2015年10月10日，劉珮瑄和6名同行友人持美工刀等器具，在新北市永和區中正橋破壞數面國旗並遭警移送法辦，此案於2025年10月29日由高院宣判拘役15日。

▲2024年12月中山大學社會系發出聲明表示，劉珮瑄對外界散播系上同學有性騷行為以及指陳美華老師為性騷共犯為不實訊息。

不過，令人意外的是，花費許多時間在鑽研、倡議性平議題的劉珮瑄，竟然也捲入了性騷案與家暴案件，甚至還因此不惜與培育她的中山大學社會系徹底決裂，其中連中山大學社會科學院長陳美華都深受其害。

2024年12月6日，國立中山大學社會系的一則聲明讓整件事情浮出水面，文中寫道，畢業於本系的劉姓女同學，對不特定人散播本系A同學對其有性騷擾的加害行為，並且本系陳美華老師和王宏仁老師也屢遭劉同學散播「協助性騷擾」、「被送性平」等嚴重扭曲事實的資訊。

▲針對劉珮瑄的抹黑，中山大學社會系以及陳美華老師也沒有姑息，選擇提告並於一審拿下勝訴。

中山大學社會系聲明表示，陳美華教授向中山大學檢舉劉同學對本系A同學在網路平台的性騷擾案，全案啟動調查後認定劉同學的性騷擾案成立。其次，A同學也在同年5月提出保護令聲請，並於6月獲得法院核發保護令。最後，性平會也認定劉同學對陳美華、王宏仁2位老師的洩密指控不成立。

針對劉珮瑄的栽贓抹黑，中山大學社會系以及陳美華老師也沒有姑息，後續委由律師向檢方進行提告，新竹地院於去年的12月19日審結此案，判處劉珮瑄處拘役50日，得易科罰金，可上訴。

劉珮瑄表示，對自己的所作所為感到驕傲，並解釋自己會稱陳美華為「共犯」是因為當時申訴性平案件時，對方未依規定於24小時內通報，違反性平教育法22條。劉佩瑄說，我的共犯指涉的是「社會學中的制度性共犯」，是一種評價，而非法律所定義的「共犯」，但原審法官錯把評價當成事實描述。並強調自己沒有要退讓，因為對方構成行政違失被調查是事實，目前自己已經提出上訴。

延伸閱讀

▸ 社運網紅翻車2／劉珮瑄誣指性侵高喊：非常驕傲！ 造謠黑歷史全曝光

▸ 日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！

▸ 原始連結