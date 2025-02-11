道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

▲侯友宜主持道安會報聚焦青少年交通安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）舉行道安會報，交通局報告2025年交通執行計畫，以13至17歲青少年及65歲以上高齡者為防制重點，不僅加強推動高齡者交通宣導，針對青少年無照駕駛實施高中以下學校學生通學交通安全維護研習、自行車安全觀摩研習等6項教育宣導措施，市長侯友宜叮嚀，適逢開學日，教育單位務必戮力推行交通安全等教育課程，落實學生相關觀念，守護學生出入安全。

侯友宜表示，依據交通部道安資訊平台數據顯示，新北市2024年交通案件數與2023年相比有下降趨勢，本年度防制重點對象為青少年及高齡者，針對青少年部分，責成警察同仁加強無照駕駛取締，並從學校教育著手全力推行6項研習宣導；此外，對於高齡者交通事故防制，侯友宜也說，隨著高齡化趨勢，市府不僅要持續檢討調整防制措施，今年更務必加強防護力道，打造友善高齡交通環境，保障長輩行的安全。

侯友宜也在道安會報上表揚2024年第1期新北市公車服務品質評鑑優等的業者，包括臺北客運、大都會客運、首都客運、三重客運及桃園客運5家客運公司，感謝春節期間協助疏運，讓大眾得以安全舒適的返鄉、出遊，侯友宜也說，為提升業者經營環境、慰勉駕駛員及技工辛勞，市府於1月20日起調整公車運價，希望讓薪資調升，得以完善駕駛工作環境，進而提升公共運輸服務品質。