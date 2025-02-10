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健康飲食從豆類開始　新北農業局推惜食理念

▲健康飲食從豆開始 新北農業局推惜食理念。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局推薦到惜食餐廳吃豆類料理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（10日）是世界豆類日，豆類作為富含蛋白質的健康食材，不僅營養豐富，還能為環境永續盡一份力。新北市政府農業局特別推薦民眾在過年大魚大肉後，前往惜食餐廳品嚐豆類料理，透過選擇當季食材與格外品蔬果，實踐惜食理念，減少食物浪費，同時調整飲食結構，邁向更健康、環保的生活方式。

新北市政府積極推動惜食理念，倡導選用當季食材及格外品蔬果，不僅能享受新鮮美味，更能減少食材損耗與浪費，為環境減輕負擔。豆類作為優質的植物蛋白來源，富含蛋白質、膳食纖維、維生素和礦物質，是素食者和一般民眾的理想選擇。新年過後，以豆類替代高油高脂的食物，不僅有助於清理過量熱量，還能調整飲食結構，維持更健康的生活方式。此外，豆類植物在生長過程中能減少化肥使用，使其成為更加環保的食物選擇。

▲健康飲食從豆開始 新北農業局推惜食理念。（圖／新北市農業局提供）

▲粩泰泰-泰式料理「泰式打拋豬肉」便以長豆為主要食材，將富含營養的豆類食材巧妙地運用於菜餚中。

位於蘆洲區的「魚缸珈琲Coffish」經常使用當季在地食材，其中「樂活金薯鮮蔬沙拉」便大量採用富含植物蛋白的苜蓿芽，搭配新鮮甘藷，不僅口感清爽，還能促進消化，幫助調整過年期間攝取過多熱量的飲食結構。位於板橋區的「粩泰泰-泰式料理」則運用格外品蔬果創造獨特風味的泰式料理，其中「泰式打拋豬肉」以長豆為主要食材，巧妙將富含營養的豆類融入菜肴中，為顧客提供健康美味的選擇。值得一提的是，粩泰泰-泰式料理在年節期間進行整修後，將於2月11日重新開張，歡迎民眾前往品嚐健康美味的料理。

農業局長諶錫輝表示，鼓勵大家從每一餐做起，選擇健康、環保的食材，實踐惜食理念，減少食物浪費。無論是在家庭餐桌上，還是外出用餐時，選用當季食材和格外品蔬果，不僅能維持健康的飲食結構，還能為保護環境、減少碳足跡貢獻一份力量。若想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團。

▲健康飲食從豆開始 新北農業局推惜食理念。（圖／新北市農業局提供）

▲魚缸珈琲Coffish「樂活金薯鮮蔬沙拉」便大量使用富含植物蛋白的苜蓿芽。

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