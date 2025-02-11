女高中生教室內遭偷拍裙底　再被匿名恐嚇傳不雅照：妳查不到

▲新北市女高中生遭同班同學偷拍裙底。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名17歲高中二年級女學生1月間期末考時，疑遭同班同學偷拍裙底，還用匿名帳號傳私訊威脅，要求她自拍不雅照傳給他，否則將散播裙底照。女高中生收到訊息後相當害怕，更想不起來那天偷拍的是哪位同學，當晚便由父親陪同前往警局報案，她不敢置信又害怕地說：「怎麼會遇到這種事…」，目前警方已著手調查，將盡快調查偷拍者真實身份。

據悉，寒假開始第一天，女高中生在她的社群軟體Instagram收到私訊，是一張她站在教室內，角度由下往上拍的裙底照，從相片中場景回憶，時間點應是期末考，當時老師為避免同學們作弊，要求同學們換座位，過程中相當混亂，令她想不起來那時是哪位同學在他旁邊。再查看匿名帳號，沒有任何貼文也沒有共同朋友，明顯是假帳號。

匿名假帳號接著私訊對女高中生威脅恐嚇，「妳查不到我是誰」，並要求她傳自拍不雅照，否則就會散播裙底照。女高中生不願配合，但卻怕自己的裙底照被散播，於是向姊姊、父親求援。父親得知並看到女兒裙底照後氣炸，當晚就帶著女高中生到警局報案。警方獲報隨即安排女警進行筆錄，同時通知社工到場協助。

警方表示，目前這起偷拍恐嚇案件已進行調查，從照片角度確實有可能是同班同學所為，對於涉嫌恐嚇威脅的匿名帳號，將利用科技偵查追查IP，警方將盡速鎖定對象追緝，全案將朝妨害秘密、恐嚇、違反兒少性剝削等罪嫌偵辦。