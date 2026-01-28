剴剴案「惡保母姊妹」冷血對話曝！　傳凌虐照喊：嚇死寶寶了

記者柯沛辰／綜合報導

高院27日審理剴剴案惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳所涉凌虐致死等罪，分別維持一審無期徒刑、18年徒刑。判決出爐當天，高院火速將判決書公布上網，劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話也隨之曝光，除了以各種非人道手段凌虐剴剴，還互傳凌虐照片嘲弄，甚至還說「嚇死寶寶了」。

冷血對話傳「木乃伊照」嘲弄 還嗆剴剴「沒人可以救你」

根據判決書附件揭露，兩人在2023年9月7日凌晨討論如何不讓社工發現剴剴傷勢，還一派輕鬆笑說「我鼠定了，星期五人家就要來」、「我星期五都不要讓他睡，等下午時間快到再讓他睡，小孩在睡覺，社工都不會把他叫醒」。

9月17日凌晨，劉彩萱先後傳送剴剴遭凌虐照片，包括遭綑綁橫躺、手腳綑綁毛巾遮眼、身體被凹成雙腳高舉過頭躺地，冷血地說「一直撞頭，想睡我房間，那我就讓他坐我房間地上」。劉若琳不為所動，訕笑回應「好爽，有冷氣吹」。

▲剴剴案判決書曝光惡保母姊妹「冷血對話」。（圖／翻攝自判決書，下同）

9月27日凌晨，劉彩萱傳送剴剴手腳遭綑綁於椅凳，臉部被口罩遮掩的坐姿照片，並說：「剛剛我洗澡，他故意時不時的大叫幾聲，試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他，現在目前沒有再叫再發出聲音。」

緊接著，劉彩萱又傳送剴剴被包裹成木乃伊的照片，笑說「很爽吧？我綁冰箱的布，不是毛巾」、「剛剛還給我哭，我警告他，沒人可以救你，哭沒用！」劉若琳看到姊姊的「傑作」，還冷血回應「看起來還不錯！」

12月9日，劉若琳傳訊問「死小孩在幹嘛？」，劉彩萱回應「躺平睡覺啊」、「等我ㄤ出門再叫他起來立正站好，先讓他爽一下，不然我ㄤ又要唧唧叫了，我才剛洗完澡吹好頭髮幫他換尿布讓他去小房間先爽一下，不然我怕我又失手打暈他了」。劉若琳問「為何？」劉彩萱則回應「看他不順眼呀！」

高院合議庭痛批恃強凌弱 量刑無從下修

高院合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴安全感及信任感，但她見剴剴無家屬探視關懷、主管機關未有效監督，竟利用自身優勢權力支配關係，將沒有反抗能力、難以求援的剴剴，視為宣洩情緒的工具。

短暫的3個月間，劉彩萱反覆而密集以非人道方式凌虐剴剴，其凌虐方式五花八門，甚至將凌虐剴剴的照片傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴的心得，夾雜嘲弄、辱罵剴剴的言語，從中獲得滿足，「顯係以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂」，實在無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等情節，作為合理化凌虐剴剴的藉口。

▲高院二審今（27日）仍重判剴剴案惡保母姊妹，場外的「剴剴戰士」自製道具宣洩心情。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭認為，劉彩萱在上訴聲稱，犯罪動機是惡性循環下失控所致，不可採信，剴剴為未滿2歲的幼兒，身體及心理仍需依附成年人，但剴剴生前最後3個月，遭劉氏姊妹以非人道方式密集凌虐，「在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨。」

合議庭指出，剴剴最終被剝奪生命權而造成不可回復的後果，「其年幼心靈所產生之恐懼當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲之幼兒」，本於《兒童權利公約》所揭示兒童最佳利益原則，劉氏姊妹量刑無從下修，且本案所生損害，遠高於過往類似案例，一審判決並未違反「罪刑相當原則」及「平等原則」，因此維持一審判決。

