毛寶貝專屬限定！新北八里動物之家「歡樂禮物趴」

▲八里動物之家收容設施力求豐富化及多樣化。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處所屬的八里動物之家，為了讓收容的毛寶貝們生活更加有趣，特別舉辦「毛寶貝歡樂禮物趴」。活動中，眾多可愛的玩偶排排站，任君挑選，毛寶貝們玩得不亦樂乎，場面十分歡樂！動保處表示，透過這些簡單的遊戲，讓毛寶貝們也能享受快樂的生活，並歡迎大家來新北市公立動物之家認養犬貓，認養者將享有寵福大禮包。

八里動物之家不定期會規劃許多活動，如鮮食大車拼、炎夏玩水趣、舒爽馬殺雞等，近期更舉辦了「毛寶貝歡樂禮物趴」，讓毛寶貝們自己挑選喜歡的玩具作為禮物。八里動保員林曉如表示，活動開始時，許多狗狗不清楚狀況，傻里傻氣地彼此對望，模樣相當可愛。後來在八里「班長」的引領下，才開始嗅聞鋪排在地上的玩具。

▲八里毛寶貝每日放風行程。

另一邊的八里貓咪樂園也同樣熱鬧，一群貓貓躡手躡腳地靠近玩具，對它們充滿好奇。其中，貓舍暖男玄米茶獨愛他的「哈士奇」娃娃，「貓狗一家親」的氛圍一覽無遺，逗得大家哈哈大笑。活動在充滿歡樂的氣氛中畫下完美句點！

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，八里的毛寶貝們在動保處人員及熱心志工的悉心照顧下快樂生活，並透過各式活動增加牠們與人類的互動，讓牠們能更親近人類，進而提升被認養的機會。就像原本內向害羞的「班長」，經過我們的「調教」後，變得相當開朗，人見人愛、狗見狗歡，每次舉辦活動總是衝第一名！

▲八里貓咪們也玩得不亦樂乎。

除了不定期的毛寶貝同樂會外，八里動物之家還精心設計了多項收容設施，包括露天貓籠、犬舍噴水及消毒系統、自動化保溫設施等，讓動物收容空間更具豐富性和多樣化，希望讓毛寶貝們都能過得幸福！想看看更多八里毛寶貝的精采生活嗎？歡迎詳洽「新北市八里區公立動物之家 」臉書粉絲專頁。

新北市動保處表示，為了讓更多公立動物之家的毛寶貝能回歸家庭，新北市積極升級各項收容所的軟硬體設施，並訂定終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等多項認養福利。本次八里動物之家發揮創意為毛寶貝辦歡樂禮物趴，更充分展現動保處人員為謀動物福利的積極作為。，新北市各動物之家還有許多毛寶貝，如欲了解更多動物認養資訊，可查詢「新北市動保處官網認養專區」查詢或加入「新北市政府動物保護防疫處」臉書粉絲專頁。

▲八里「班長」是好奇寶貝。

▲八里「玄米茶」跟哈士奇結緣。