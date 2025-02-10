　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

毛寶貝專屬限定！新北八里動物之家「歡樂禮物趴」

▲八里動物之家「歡樂禮物趴」。（圖／新北市動保處提供）

▲八里動物之家收容設施力求豐富化及多樣化。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處所屬的八里動物之家，為了讓收容的毛寶貝們生活更加有趣，特別舉辦「毛寶貝歡樂禮物趴」。活動中，眾多可愛的玩偶排排站，任君挑選，毛寶貝們玩得不亦樂乎，場面十分歡樂！動保處表示，透過這些簡單的遊戲，讓毛寶貝們也能享受快樂的生活，並歡迎大家來新北市公立動物之家認養犬貓，認養者將享有寵福大禮包。

八里動物之家不定期會規劃許多活動，如鮮食大車拼、炎夏玩水趣、舒爽馬殺雞等，近期更舉辦了「毛寶貝歡樂禮物趴」，讓毛寶貝們自己挑選喜歡的玩具作為禮物。八里動保員林曉如表示，活動開始時，許多狗狗不清楚狀況，傻里傻氣地彼此對望，模樣相當可愛。後來在八里「班長」的引領下，才開始嗅聞鋪排在地上的玩具。

▲八里動物之家「歡樂禮物趴」。（圖／新北市動保處提供）

▲八里毛寶貝每日放風行程。

另一邊的八里貓咪樂園也同樣熱鬧，一群貓貓躡手躡腳地靠近玩具，對它們充滿好奇。其中，貓舍暖男玄米茶獨愛他的「哈士奇」娃娃，「貓狗一家親」的氛圍一覽無遺，逗得大家哈哈大笑。活動在充滿歡樂的氣氛中畫下完美句點！

八里動物之家獸醫師黃勁達表示，八里的毛寶貝們在動保處人員及熱心志工的悉心照顧下快樂生活，並透過各式活動增加牠們與人類的互動，讓牠們能更親近人類，進而提升被認養的機會。就像原本內向害羞的「班長」，經過我們的「調教」後，變得相當開朗，人見人愛、狗見狗歡，每次舉辦活動總是衝第一名！

▲八里動物之家「歡樂禮物趴」。（圖／新北市動保處提供）

▲八里貓咪們也玩得不亦樂乎。

除了不定期的毛寶貝同樂會外，八里動物之家還精心設計了多項收容設施，包括露天貓籠、犬舍噴水及消毒系統、自動化保溫設施等，讓動物收容空間更具豐富性和多樣化，希望讓毛寶貝們都能過得幸福！想看看更多八里毛寶貝的精采生活嗎？歡迎詳洽「新北市八里區公立動物之家 」臉書粉絲專頁。

新北市動保處表示，為了讓更多公立動物之家的毛寶貝能回歸家庭，新北市積極升級各項收容所的軟硬體設施，並訂定終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等多項認養福利。本次八里動物之家發揮創意為毛寶貝辦歡樂禮物趴，更充分展現動保處人員為謀動物福利的積極作為。，新北市各動物之家還有許多毛寶貝，如欲了解更多動物認養資訊，可查詢「新北市動保處官網認養專區」查詢或加入「新北市政府動物保護防疫處」臉書粉絲專頁。

▲八里動物之家「歡樂禮物趴」。（圖／新北市動保處提供）

▲八里「班長」是好奇寶貝。

▲八里動物之家「歡樂禮物趴」。（圖／新北市動保處提供）

▲八里「玄米茶」跟哈士奇結緣。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►亂摸6歲孫下體！被隔壁水果攤老闆娘拍下鐵證　變態阿公慘了

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

►貨車跨雙黃線超車猛撞女騎士！搶救11天不治　惡劣駕駛下場曝

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

►搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「EXO歸國四子」吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他
36%台男撐不到1分鐘！醫認證「4招自己練」愛愛更持久
快訊／威力彩連30槓「下期飆12億」　大樂透下期上看3.6億
合歡山「賓士衝破護欄」墜200m深谷　車體嚴重變形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防洪、交通雙贏！新北土城柑林埤溝工程　獲居民高度肯定

毛寶貝專屬限定！新北八里動物之家「歡樂禮物趴」

路口碎玻璃灑滿地　關山警借用竹掃把30分鐘掃除

新年討吉利！新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

超高人氣！2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相　張善政也喜歡

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

防洪、交通雙贏！新北土城柑林埤溝工程　獲居民高度肯定

毛寶貝專屬限定！新北八里動物之家「歡樂禮物趴」

路口碎玻璃灑滿地　關山警借用竹掃把30分鐘掃除

新年討吉利！新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

台東男身體不適倒臥家門　警迅速協助送醫

超高人氣！2025台灣燈會寶可夢小提燈亮相　張善政也喜歡

擷發科1月營收1451萬元　年增229％

防洪、交通雙贏！新北土城柑林埤溝工程　獲居民高度肯定

TOYOTA「21年暢銷MPV」也有GR部品！2風格任選、折新台幣3.8萬起

韓國瑜願協商總預算案　黃國昌：民眾黨態度「不會有任何改變」

元宵節要來了！15禁忌一次看　勿逗弄小鳥、吃冰小心破財

NewJeans改名展開新活動！　ADOR喊話媒體：寫報導不要使用NJZ

毛寶貝專屬限定！新北八里動物之家「歡樂禮物趴」

吳鳳回母校任教被傳「演藝工作銳減」　親揭原因澄清：比賺錢重要

韓韶禧一次背「三顆小CK」暗黑新造型辣又帥！女神同款千元入手

快訊／威力彩連30槓「下期飆12億」　大樂透下期上看3.6億

【如何證明牠是新竹柴？】黑柴被強風吹到尾巴變直XD

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

台灣燈會　試營運首週末機捷運量大

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

如實行益會歌舞義演　桃園榮家歡樂小過年

酒醉友人口角拉扯　快打警力迅速控制排除

國際藝術家節9日起桃園登場

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

香花直航旅客破萬　旅宿業受益帶動連鎖效

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

更多熱門

相關新聞

虐貓慣犯掰「燒螞蟻不小心燒到貓」　認罪求交保被加碼到23萬

虐貓慣犯掰「燒螞蟻不小心燒到貓」　認罪求交保被加碼到23萬

被指為虐貓慣犯的27歲男子趙育慶，因涉虐死5貓被依《動物保護法》起訴，台北地院今天（10日）提訊在押趙男開庭，趙男認罪卻推稱「燒螞蟻不小心燒到貓」等語，並再度聲請交保，法官又怒了，裁定將於下月（3月）17日傳喚共犯莊女作證，要把本案「弄仔細、弄完整」，並加碼諭知趙今晚8點前提出23萬元保釋金，否則續押，結果趙男依舊覓保無著。

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空

平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空

2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安

2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

關鍵字：

動物之家毛寶貝認養新北市八里

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

即／威力彩10.8億開獎了

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面