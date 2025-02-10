防洪、交通雙贏！新北土城柑林埤溝工程　獲居民高度肯定

▲新北土城柑林埤溝工程，施工後邊坡穩定，並拓寬堤頂道路為雙向道增加行車安全。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市水利局於今年1月初完成土城柑林埤溝石門路54號附近拓寬道路與新建護岸，全面提升河防安全，更改善該段交通讓居民與登山客享有安全舒適的行車環境。此工程範圍包括新建長約60米的護岸，及改善長約6米的河川固床工，並將該河道旁道路拓寬至6.5米，單向車道升級為雙向通行，同時也解決會車困難的問題。

水利局長宋德仁表示，柑林埤溝石門路54號附近長期受河水侵蝕，為預防發生危險，於2017年即提出改善方案，但因公、私有地交織且產權複雜，無法取得私有地土地同意書而暫緩施作。就在2022年5月時邊坡發生崩塌，威脅道路使用與周邊居民安全，水利局立即用約100座鼎塊進行緊急搶修，維護河防安全。

▲施工前邊坡滑落，以鼎塊補強且堤頂僅單車道、會車困難。

宋德仁補充，為提升防洪安全並優化當地交通服務水準，此案，經在地里長及民意代表積極與私有地主協調溝通，終取得地土地同意書。水利局隨即於2023年底展開護岸重建與道路拓寬工程，總經費達1,000萬元，歷時一年完工。

水利局說，工程完工後，當地居民對成果表達高度滿意。居住在石門路的林先生表示：「道路拓寬後，晚上開車再也不用擔心會車危險，心情輕鬆許多，感謝市府的努力。」另一位登山客陳小姐提到：「以前每逢假日來登山，抵達該路段需要彎道會車，就希望對向不要有車，現在視線寬敞會車免煩惱」，另外還有不少居民稱讚新建護岸的穩定性與美觀性，認為整體景觀得到顯著改善。地方里長則感謝水利局積極推動該項工程，不僅保障民眾安全，更提升了石門路沿線的通行品質與觀光潛力。

水利局表示，基礎設施的建設是改善民眾生活重要工作，工程的順利推動有賴地方民眾的支持，共同展現快速應對危機與執行計畫的能力。未來，水利局將繼續關注基層需求，致力提升市民生活品質與幸福感，秉持破舊、去痾及創新的思維打造一個更安全、便利且宜居的城市環境。