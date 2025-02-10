金門金湖首任女分局長！王貞惠今交接到任　過往經歷曝光

▲金門縣警察局金湖分局新任分局長，由台中市政府警察局大甲分局交通組組長王貞惠(右)陞任。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導



金門縣警察局金湖分局，於2月10日10時舉行卸、新任分局長交接典禮 ，由台中市政府警察局大甲分局交通組組長王貞惠陞任。

新任金湖分局分局長王貞惠，中央警察大學犯罪防治學系68期畢業，逢甲大學公共政策研究所碩士，歷任臺中市政府警察局偵查員、所長、隊長、督察員、警務正、組長等職務。

警察局局長黃壬聰介紹新任官時提及，王分局長是金湖分局第一位女性分局長，經歷各級基層幹部歷練，一步一腳印的經營並獲上級長官及各界肯定，才有今天的成就。王分局長在台中市政府警察局服務期間，工作表現優異，在102年調任豐原分局合作所時，已經是台中市縣市合併後第一位女性所長，於大甲分局交通組長任內，更圓滿完成多場全國性大型廟宇繞境進香活動之交通安全維護工作，是非常優秀的女性幹部。

黃壬聰指出，本次警政署委以重任，期盼王分局長就任後，除了能繼續發揮交通專長，也希望能借重她督察、刑事及公關方面的豐富資歷、對內敦促分局同仁維持優良警紀、對外領導分局同仁全心全力投入維護轄內交通、治安及為民服務工作，全力守護鄉親們的生命財產安全。另外，請金湖分局全體同仁以實際行動支持王分局長，繼續配合縣府及警政署推動後續各項施政作為及重點工作，積極回應民眾的需求與期待，大家齊心協力增益金門鄉親們的福祉，讓金門這個「幸福島嶼」繼續維持安居樂業的美好環境。