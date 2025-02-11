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歡慶元宵！台警察分局邀遶境廟宇宣導注意事項

▲台警察分局邀請遶境廟宇及相關單位宣導注意事項 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台警察分局邀請遶境廟宇及相關單位宣導注意事項 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣「元宵神明遶境祈福活動」訂於12及13日舉行，為維護活動順利進行，台東分局縝密規劃警衛勤務，部署優勢警力，也籲請與會廟宇陣頭與信眾遵守活動秩序，守護地方宗教盛會與無形文化資產。

此外，為加強與各廟宇陣頭聯繫協調，台東警察分局邀集天后宮林有德董事長等人、台東縣政府民政處、消防局、環保局及參與遶境之宮廟召開事前協調會，宣導交通安全規則、違法之刑事責任、燃放爆竹煙火規定、噪音管制及其他廟會應遵守事項外，並同步實施識詐宣導工作，

另也邀請台東地方檢察署主任檢察官陳妍萩蒞臨分局，研討相關法令與處置作為，並與分局長陳宏平共同宣示對暴力零容忍、捍衛公權力之決心，絕不容許有心人士假借宗教集會、活動來製造事端，檢警一定迅速嚴懲嚴辦。

分局長陳宏平表示，元宵遶境活動是台東年度盛事，警方將於遶境期間，部署警力加強取締未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等重點違規，另為確實防制暴力行為，對任何滋事案件採取零容忍態度，若遇有關違法情形，將立即報請臺東地檢署檢察官全程指揮坐鎮嚴懲嚴辦，絕不寬貸，希望與會人員在自律自制下，維持良好的傳統宮廟文化與民俗傳承。

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