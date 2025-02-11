機車改裝排氣管新制上路　台東環保局：噪音超標最高罰3600

▲機車改裝排氣管新制上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為改善改裝排氣管產生噪音問題，自今年元旦起，環境部與交通部共同推動「改裝排氣管登記與認證制度」，將「機車排氣管」納為變更登記檢驗項目。臺東縣環境保護局提醒，更換為非原廠排氣管的車主，須使用經環境部認證的噪音管制排氣管，且排氣管須符合車型要求，並需經監理機關檢驗合格後辦理變更登記。未依規定者，將依道路交通管理處罰條例處新台幣900至1800元罰鍰；若噪音值超標，則依噪音管制法處以1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。

台東縣政府表示，噪音污染對於居民生活與環境保護均構成威脅。因此，縣府將持續推動噪音管控措施，包括落實車輛改裝管理與排氣噪音的認證制度，更強化執法與監測，以確保大家的健康與生活品質，同時兼顧地方永續發展，呼籲所有車主嚴格遵守相關規範，共同維護台東寧靜宜人的居住環境。

台東縣環保局指出，針對去年已在環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄申請認證檢驗的車主，將依序辦理通知到檢，完成噪音檢驗且合格的車輛，相關檢驗資料將上傳至交通部公路監理機關，尚未在去年掛號登錄的車主，可使用原廠排氣管或符合車型的環境部噪音管制認證排氣管，或自行付費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，相關資訊可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」（網址為https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/）查詢，選用經認證的排氣管。

環保局提醒，台東縣目前已設置3套移動式及2套固定式聲音照相科技執法設備，年底將再增加2套固定式設備，並持續爭取相關預算充實設備，守護台東生活居住品質。車輛即使已檢測合格或使用經認證排氣管，駕駛行為仍需謹慎，避免因不當操作產生高噪音，否則仍有可能遭聲音照相設備取締並依法受罰。