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關懷獨居長者　台東縣政府暖送2萬顆水餃賀元宵

▲暖送2萬顆水餃賀元宵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲暖送2萬顆水餃賀元宵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓獨居長者感受節日溫暖，台東縣政府11日舉辦「金蛇賀年 青銀獻餃慶元宵」活動，邀集社會處高齡志工、憲兵隊、老人會、陸軍及台東監獄等單位共同包製水餃。縣長饒慶鈴到場支持，此次共製作近2萬顆水餃，將分送至縣內獨居長者家中，並進行訪視，傳遞關懷。

饒慶鈴表示，縣府在春節前夕已強化獨居長者的關懷訪視，此次感謝各單位共同送愛。社會處日前已安排四場活動，由志工隊與社區長者包水餃，並與外燴職業工會及志工合作製作1萬顆水餃。台東監獄捐贈4800顆水餃，台東縣農會協助冷藏運送，確保水餃新鮮送達。

台東縣府長期整合社會資源，推動長者福利服務，包括98處社區照顧關懷據點、109處部落文化健康站及長青學苑，鼓勵長者參與社區活動，延緩老化並提升生活品質。此外，推動「智能守護緊急救援服務」，讓長者可透過智慧裝置迅速求援，並提供「台東卡」每月1,500點交通補助，提高便利性與社會參與。

社會處指出，截至113年底，台東縣列冊獨居長者2,239人，縣府透過社區據點與訪視，減少獨居長者的孤單感，並持續深化關懷計畫，結合社區與企業資源，打造高齡友善環境。

活動現場氣氛溫馨，提供湯圓與關東煮。長者陳阿嬤感動表示：「有人陪我們過節，感受到家庭的溫暖！」王爺爺則說：「這樣的活動讓我們認識新朋友，希望能持續舉辦！」縣府也鼓勵退休長者多參與社區活動，透過志工與課程維持健康，享受充實的退休生活。

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