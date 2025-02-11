台東元宵炮炸寒單爺近30場體驗活動　提醒民眾裝備要齊全

▲台東元宵炮炸寒單爺活動將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東好神－愛在元宵嘉年華2025」即將登場，其中最受矚目的「炮炸寒單爺」活動將於2月12日起在台東海濱公園、南京路廣場及市區各街道舉行。今年安排近30場次，主辦單位提醒民眾注意安全，建議穿著長袖長褲、戴口罩及耳塞，以防火花與爆竹聲響影響。

「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」已成為台灣元宵節三大盛事，台東市的炮炸寒單爺及遶境活動也成為觀光亮點。今年的炮炸寒單爺活動場次安排如下：玄武堂場次活動，2/11 18:00 安慶街、20:00，2/12 10:30 中華路過癮萬事屋、12:30 國際交換學生炸寒單、19:00 南京路市民廣場、21:00，2/13 10:30 新生路、12:30「你來炸我－體驗營」、17:00 台東天后宮、21:00，2/14 19:00 台東海濱公園國際地標煙火晚會。

邯鄲堂活動重點場次，2/12 09:30 太麻里山海川烤雞城、19:30 更生路臺東水泥、21:30 皇穀室內裝修設計，2/13 10:00 卑南文衡殿、18:00 榕樹下米苔目、21:30 邯鄲堂。

今年元宵活動包含祈福遶境及晚會，吸引國內外觀光客參與，相關資訊可洽台東市公所民政課089-325301或查詢台東縣政府及台東市公所官網。