罷免領銜人遭威脅、攻擊 　矢板明夫：對台灣民主是非常不好的示範

▲罷免葉元之領銜人史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，近日除了罷免藍委葉元之領銜人史書華私領域遭到討論，更傳出苗栗罷免領銜人疑似也受到威脅，被迫退出行動。對此，日本資深媒體人矢板明夫今（11日）表示，一個領銜人私領域發生的事情，和國家利益沒有關係，對領銜人的威脅、攻擊，對台灣的民主來說是一種非常不好的示範，每一個熱愛自由和民主的人都應該站出來批判這種行為。

矢板明夫深夜發文表示，剛剛看到消息，苗栗第二選區罷免立委運動的領銜人因為疑似受到了威脅，而被迫退出，另外，苗栗第一選區的領銜人也受到了壓力。自己還看到報導，苗栗縣長鍾東錦說「罷免就是瘟疫。政治不應該這樣玩」。

矢板明夫表示，他不知道苗栗的罷免領銜人受到了什麼樣的壓力，是否和鍾縣長的發言有關，但自己不同意鍾縣長的說法。自己認為「投票和罷免是法律賦予每一位選民的權利，是應該受到法律的保護的，任何一個人都必須尊重選民的罷免權，就像要尊重選舉權一樣」。

矢板明夫指出，最近這幾天，隨著罷免名單的提交，一些不想被罷免的勢力，紛紛把攻擊的矛頭指向了領銜人，不僅僅是苗栗，在別的地方也發生了領銜人被威脅的情況，也有領銜人被攻擊、被暴露隱私的事情發生。

矢板明夫說，一個領銜人的私領域發生的事情，和國家利益、公共福祉沒有關係，和他要罷免的立法委員是否稱職這件事更不相干，希望大家能夠把兩件事區分開。

矢板明夫再說，同時，自己認為對領銜人的威脅、攻擊，對台灣的民主來說是一種非常不好的示範，每一個熱愛自由和民主的人都應該站出來批判這種行為。

矢板明夫提到，他想起了日本的野田佳彥前首相，在安倍晉三前首相遇刺後，在國會做的追悼演講。野田和安倍分別隸屬不同的政黨，在政治理念相去甚遠，是長年的政敵，但野田用以下的話語懷念安倍。

矢板明夫指出，野田當時表示「我們絕對不能讓民主屈服於暴力或恐怖主義。正因為想到您的遺憾，我們才更要依靠言論的力量，讓可能並不完美的民主，即使是一點點，也要不斷將它打造得更好」。

矢板明夫再指，野田還說「我要向全體議員發出呼籲。政治家手握的麥克風，關係著人們的生活和生命。讓我們以真摯的語言、進行建設性的討論，讓民主發展得更健全、更茁壯。這樣的承諾，才是對手握麥克風、被突如其來的子彈奪去生命的故人，我們國會議員可以獻上的，比什麼都更真誠的緬懷」。與大家共勉，也希望台灣的民主能夠更加成熟。

▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）