無業男砸車「變蜘蛛網」拿西瓜刀逛社區　警辣椒水+電擊槍制伏

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市新英里天祥社區一名無業蔡姓男子，8日傍晚酒後情緒失控，先砸毀自家轎車後，竟又持西瓜刀在社區通道閒逛，鄰居嚇壞趕緊打110報案。大批警方趕抵時喝令他棄刀，眼見蔡男步步進逼，警員朝他頭部噴辣椒水後，緊接著擊發電擊槍，才讓蔡男乖乖就範。偵訊後依恐嚇罪嫌移送法辦。

▲蔡男酒後失控砸毀自家轎車玻璃後，持刀到社區閒逛，警方噴辣椒水後，緊接著射出電擊槍，才將蔡男制伏。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，8日下午5點多接獲報案，指苗栗市新英里天祥社區，一名蔡姓男子（44歲），手持西瓜刀在社區通道走來走去，嚇得大家不敢出門、全都躲在家裡。轄區文山派出所數名警員趕抵時，喝令蔡男棄刀，但蔡男不為所動。

警方說，由於蔡男不斷朝圍捕警員進逼，蔡男手持西瓜刀不時喃喃自語，警方見勸阻無效，只好先向蔡男噴灑辣椒水，緊接著再以電擊槍射擊1發，終將蔡男制伏，現場先用清水沖洗蔡男眼睛，隨即上手銬依恐嚇公眾危安罪嫌逮捕法辦。

據指出，蔡男目前無業，平常跟媽媽一起住，案發前在家中獨自喝酒，後來酒精發作情緒失控，先砸爛自家轎車玻璃後，再持刀走到社區，媽媽見狀趕緊報警；警方懷疑蔡男可能有情緒控管問題，但家屬並未帶他就醫確認症狀。