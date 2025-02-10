快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（10日）邀五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，自己會中向賴總統表明，希望賴以民進黨黨主席的身分，能夠呼籲各方停止惡性的大罷免，賴清德則引用佛語回應，「菩薩畏因，眾生畏果。」因跟果之間要得到合理的解決，韓國瑜認為，這個因應該指的是預算案，自己也承諾會跟朝野之間的黨團來協商，看有沒有辦法再找出其他的方式，來解決預算被刪減的狀況。

▲韓國瑜喊話賴清德停止大罷免。（圖／記者許靖騏攝）

韓國瑜指出，有三點跟大家來報告，賴清德希望未來台灣內外有任何重大事情，都可以充分利用這五院之間的平台互相監督、互相協助、互相討論，來面對所有台灣內外的重大的問題，賴清德總統再三強調這是一個非常重要的平台，今天也邁出了第一步，自己也非常榮幸跟立法院副院長江啟臣一起受邀表達意見，也傾聽其他院會對立法院的寶貴的意見。

韓國瑜續指，第二，可以感覺到其他院，包括行政院、司法院、監察院、考試院非常關切中央政府總預算審查情形，因此韓也承諾，立法院在本週末之前會送出關於下一個年度的中央政府總預算審查報告到行政院，而各院也表達，希望預算不要影響他們，讓正常推動他們的政務，「我也承諾我會把他們寶貴的意見帶回立法院，特別是監察院，因為監院的預算被凍結最嚴重，我承諾會跟朝野之間的黨團來協商，看有沒有辦法再找出其他的方式，來解決預算被刪減的狀況。」

韓國瑜強調，當然他也再次要求行政院不要提出中央政府總預算的覆議案，因為從來沒有發生過總預算的覆議，如果發生之後，萬一沒有通過會，恐會造成行政院跟立法院衝突的加劇，所以在不提覆議的前提之下，能不能找到一條可行的路？這是將來他以及立法院三個黨團要共同努力的目標

最後，韓國瑜也跟賴總統表明，希望賴以民進黨黨主席的身分，能夠呼籲各方停止惡性的大罷免，每一個立法委員的選區基本上要51%的選票才能當選，但要罷免立委的話只需要25%，結構合不合理？只會對台灣內部社會造成進一步的衝突與仇恨，對台灣社會來說絕對不是一件好事情，台灣未來存有非常多的挑戰，甚至很多暴風雨等大家共同來面臨，因此希望賴清德能夠停止大罷免，賴清德則引用佛語回應，「菩薩畏因，眾生畏果。」因跟果之間要得到合理的解決，「我想這個因應該指的是預算案，我也會跟各個黨團來協商。」

